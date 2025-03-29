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沈榮欽國際視野》消失的數十億人

目前估計世界人口略高於 80 億，其中農村地區佔世界人口 43％。如果這項研究的計算正確的話，那麼意味著未被統計的人數可能會高達數十億，我們對於地球資源分配等很多問題，都必須重新理解
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/03/29 21:00

◎ 沈榮欽

芬蘭 Aalto University 的 Josias Láng-Ritter 等人在《Nature Communications》發表了一篇令人震驚的研究，他們發現我們對地球人口嚴重低估，可能有好幾十億人沒被記錄下來。

芬蘭學者在《Nature Communications》發表了一篇令人震驚的研究。（取自貼文）芬蘭學者在《Nature Communications》發表了一篇令人震驚的研究。（取自貼文）

他們分析了 1975 年至 2010 年期間的人口數據，並研究當時大型水壩建設對人口遷離的影響——各國在這種情形，通常有可驗證的實地數據。

根據他們對 35 國 307 個大壩建設計畫的人口重新安置報告的分析，並將這些地區的官方數據與五個不同的主要人口資料庫加以比較，結果發現存在重大差異。每一個人口資料庫都無一例外的嚴重低估了當地人口，分別有 53% 到 84% 不等的誤差。這意味著，即使在最準確的資料庫中，農村人口也被低估了一半。

為什麼會產生如此巨大的差異？

因為目前人口統計是採用基於網格估計，也就是將世界分成多個方格，並根據人口普查資料估算每個方格內的人口。但是因為這些估算大多是在城市而非農村環境中進行校準的，導致嚴重低估了農村地區的人口。

Josias Láng-Ritter 等人認為，人口估計數和某個地區實際遷移人數之間的巨大差異，歸根結底是因為農村地區可獲得的數據太少，包括人口普查數據、健康數據和基礎設施數據。

目前估計世界人口略高於 80 億，其中農村地區佔世界人口 43％。印度是世界最多人口的國家。（彭博檔案照）目前估計世界人口略高於 80 億，其中農村地區佔世界人口 43％。印度是世界最多人口的國家。（彭博檔案照）

目前估計世界人口略高於 80 億，其中農村地區佔世界人口 43％。如果這項研究的計算正確的話，那麼意味著未被統計的人數可能會高達數十億，我們對於地球資源分配等很多問題，都必須重新理解。Josias Láng-Ritter 說：「結果非常明確，因為這些數據集已被用於數千項研究並廣泛應用於決策，但它們的準確性尚未得到系統評估，」

但是也有科學家懷疑他們高估了人口統計的誤差，衛星圖像的改進和一些國家良好的統計品質將使這些差異變小。但是他們也承認，儘管誤差也許沒有數十億人，但是也可能有幾億人之多，這仍然是一項重大的誤差。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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