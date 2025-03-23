晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

黑暗流浪者》維持熱度 民進黨下鄉宣講是非常必要的！

第二階段的連署卻只有60天，在這段期間各選區都必須收齊超過選舉人數10%的連署書，時間非常緊迫… 舉辦大規模宣講確實很消耗動員能量，但台灣已經面臨藍白內賊賣台的重大危機，如果我們現在不積極站出來守護台灣，未來恐怕就沒機會再站出來了。
黑暗流浪者

黑暗流浪者

2025/03/23 09:30

◎ 黑暗流浪者

這幾天看到民進黨內出現對辦大型宣講活動這件事有疑慮的聲音，對此我想談一下個人看法。

民進黨共辦八場下鄉宣講，但都只是中型規模。圖為台中場。（資料照）民進黨共辦八場下鄉宣講，但都只是中型規模。圖為台中場。（資料照）

大罷免是一場持續數月的長期戰鬥，如何維持熱度至關重要。隨著第一階段的熱潮結束，進入第二階段後，目前部分選區內已開始呈現冷卻的徵兆。此時如果出現議題空窗期，就有可能進一步降溫，無法延續氣勢。因此必須不斷設定新的議題，才能讓熱度持續延燒下去。

大罷免是持續戰 延續氣勢需更多助力

對國民黨而言，這次大罷免可說是他們的生死之戰，當然不會坐以待斃，會試圖操縱各種議題來轉移焦點。面臨被罷免危機的立委甚至會啟動危機處理的標準程序，開始低調避風頭，減少曝光度，避免自己成為眾矢之的。當然以藍白的本質，我們可以預期他們會自己替大罷免添柴火，但我們不可能把延續熱度的全部希望放在期待藍白的自爆上，仍然必須積極設定議題，才能掌握主動權。

隨著第一階段的熱潮結束，進入第二階段後，目前部分選區內已開始呈現冷卻的徵兆。（資料照）隨著第一階段的熱潮結束，進入第二階段後，目前部分選區內已開始呈現冷卻的徵兆。（資料照）

二階連署只有60天 時間非常緊迫

最有助於推動罷免氣勢的議題，就是藍白刪凍預算造成的後果。賴清德總統已經公布了總預算，相信未來將會有越來越多人陸續感受到影響。然而這勢必需要幾個月的時間來發酵，第二階段的連署卻只有60天，在這段期間各選區都必須收齊超過選舉人數10%的連署書，時間非常緊迫，是無法慢慢等待人民發現受到影響後才站出來連署的。

化被動為主動 不能再等罷免氣勢升溫

因此，被動等待罷免氣勢升溫的時期已經過去了，民進黨必須主動出擊帶動罷免的勢頭，才有望協助公民團體在法定期間內收集到足夠數量的連署書，而下鄉宣講正是最好的方法之一。

下鄉宣講可以直接向鄉親們說明預算被刪凍的影響，更可以凝聚支持者的士氣。（資料照）下鄉宣講可以直接向鄉親們說明預算被刪凍的影響，更可以凝聚支持者的士氣。（資料照）

下鄉宣講可以直接向鄉親們說明預算被刪凍的影響，讓更多人知道藍白在立法院內做了什麼，更可以凝聚支持者的士氣，提供公民團體急需的論述子彈，有助於罷免消息的進一步擴散。如果宣講的場面夠大，媒體勢必會大肆報導，也將使國民黨難以冷處理，無法拿其他議題來替大罷免降溫。

目前民進黨中央一共舉辦了八場宣講，但都只是中型規模，其中台中場出席約1500人，尚不足以帶動大罷免的勢頭。選舉需要氣勢，罷免當然也需要，因此宣講最好要有一定的規模，而且必須根據各地區人口數決定規模大小。比方說花蓮只要罷免傅崐萁一個立委，人口約20萬，新北卻要罷免四個立委，選區加起來人口約120萬，因此新北場的規模絕對不能小於花蓮場，最好能達到1萬人以上，才能讓國民黨真正感到害怕。

公民團體帶頭衝一階 民進黨全面參戰帶動氣勢

舉辦大規模宣講確實很消耗動員能量，但台灣已經面臨藍白內賊賣台的重大危機，如果我們現在不積極站出來守護台灣，未來恐怕就沒機會再站出來了。

在第一階段連署中，公民團體已經衝在前面。（資料照）在第一階段連署中，公民團體已經衝在前面。（資料照）

在第一階段連署中，公民團體已經衝在前面，創造了36比0的絕佳局面，既然民進黨中央已經決議從第二階段開始全面參戰，就應該放心和公民團體一起衝刺。請民進黨積極舉辦大型宣講，帶動全台大罷免氣勢，讓藍白立委看看人民對他們有多憤怒吧！

（作者為時事評論者）

本文經授權轉載自黑暗流浪者臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書