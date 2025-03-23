黑暗流浪者》維持熱度 民進黨下鄉宣講是非常必要的！

第二階段的連署卻只有60天，在這段期間各選區都必須收齊超過選舉人數10%的連署書，時間非常緊迫… 舉辦大規模宣講確實很消耗動員能量，但台灣已經面臨藍白內賊賣台的重大危機，如果我們現在不積極站出來守護台灣，未來恐怕就沒機會再站出來了。

◎ 黑暗流浪者

這幾天看到民進黨內出現對辦大型宣講活動這件事有疑慮的聲音，對此我想談一下個人看法。



民進黨共辦八場下鄉宣講，但都只是中型規模。圖為台中場。（資料照）

大罷免是一場持續數月的長期戰鬥，如何維持熱度至關重要。隨著第一階段的熱潮結束，進入第二階段後，目前部分選區內已開始呈現冷卻的徵兆。此時如果出現議題空窗期，就有可能進一步降溫，無法延續氣勢。因此必須不斷設定新的議題，才能讓熱度持續延燒下去。

大罷免是持續戰 延續氣勢需更多助力

對國民黨而言，這次大罷免可說是他們的生死之戰，當然不會坐以待斃，會試圖操縱各種議題來轉移焦點。面臨被罷免危機的立委甚至會啟動危機處理的標準程序，開始低調避風頭，減少曝光度，避免自己成為眾矢之的。當然以藍白的本質，我們可以預期他們會自己替大罷免添柴火，但我們不可能把延續熱度的全部希望放在期待藍白的自爆上，仍然必須積極設定議題，才能掌握主動權。

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隨著第一階段的熱潮結束，進入第二階段後，目前部分選區內已開始呈現冷卻的徵兆。（資料照）

二階連署只有60天 時間非常緊迫

最有助於推動罷免氣勢的議題，就是藍白刪凍預算造成的後果。賴清德總統已經公布了總預算，相信未來將會有越來越多人陸續感受到影響。然而這勢必需要幾個月的時間來發酵，第二階段的連署卻只有60天，在這段期間各選區都必須收齊超過選舉人數10%的連署書，時間非常緊迫，是無法慢慢等待人民發現受到影響後才站出來連署的。

化被動為主動 不能再等罷免氣勢升溫

因此，被動等待罷免氣勢升溫的時期已經過去了，民進黨必須主動出擊帶動罷免的勢頭，才有望協助公民團體在法定期間內收集到足夠數量的連署書，而下鄉宣講正是最好的方法之一。

下鄉宣講可以直接向鄉親們說明預算被刪凍的影響，更可以凝聚支持者的士氣。（資料照）

下鄉宣講可以直接向鄉親們說明預算被刪凍的影響，讓更多人知道藍白在立法院內做了什麼，更可以凝聚支持者的士氣，提供公民團體急需的論述子彈，有助於罷免消息的進一步擴散。如果宣講的場面夠大，媒體勢必會大肆報導，也將使國民黨難以冷處理，無法拿其他議題來替大罷免降溫。

目前民進黨中央一共舉辦了八場宣講，但都只是中型規模，其中台中場出席約1500人，尚不足以帶動大罷免的勢頭。選舉需要氣勢，罷免當然也需要，因此宣講最好要有一定的規模，而且必須根據各地區人口數決定規模大小。比方說花蓮只要罷免傅崐萁一個立委，人口約20萬，新北卻要罷免四個立委，選區加起來人口約120萬，因此新北場的規模絕對不能小於花蓮場，最好能達到1萬人以上，才能讓國民黨真正感到害怕。

公民團體帶頭衝一階 民進黨全面參戰帶動氣勢

舉辦大規模宣講確實很消耗動員能量，但台灣已經面臨藍白內賊賣台的重大危機，如果我們現在不積極站出來守護台灣，未來恐怕就沒機會再站出來了。

在第一階段連署中，公民團體已經衝在前面。（資料照）

在第一階段連署中，公民團體已經衝在前面，創造了36比0的絕佳局面，既然民進黨中央已經決議從第二階段開始全面參戰，就應該放心和公民團體一起衝刺。請民進黨積極舉辦大型宣講，帶動全台大罷免氣勢，讓藍白立委看看人民對他們有多憤怒吧！

（作者為時事評論者）

本文經授權轉載自黑暗流浪者臉書

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