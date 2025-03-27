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自由開講》台灣有民選總統，中共知道何謂選舉嗎？

2025/03/27 11:30

◎ 張亞柔

中國外交部發言人毛寧3月初在例行記者會上，聲稱「台灣沒有總統」，並重申「台灣是中國的一部分」，藉此貶低台灣主權，強化中共對台統戰論述。對此，外交部於3月14日發表嚴正聲明，批評中共一再散播謬論，試圖誤導國際視聽，但此番言論無法改變客觀事實——台灣從未被中共統治，絕對不是中國的一部分，台灣的前途由全體台灣人民共同決定，中國無權置喙。

中國外交部發言人毛寧聲稱「台灣沒有總統」，並重申「台灣是中國的一部分」，藉此貶低台灣主權，強化中共對台統戰論述。（路透）中國外交部發言人毛寧聲稱「台灣沒有總統」，並重申「台灣是中國的一部分」，藉此貶低台灣主權，強化中共對台統戰論述。（路透）

外交部也指出，台灣於2024年1月13日完成第八次總統大選，展現穩健的民主制度與人民自主選擇的權利，總統大選獲得美國、日本、法國、英國、德國、澳洲等超過50個國家行政部門及國會的祝賀，凸顯國際社會對台灣民主成就的高度肯定

上述國家不僅支持台灣的民主制度，也對中國人民無法自由選擇領導人表示遺憾。許多民主國家期待，中國公民有一天能像台灣人民一樣，不被中共極權統治限制，擁有選擇自己國家領袖的權利。

針對中共一再扭曲歷史，外交部重申：中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治過台灣，這是國際公認的兩岸現狀與客觀事實，無論中共如何操弄話術，都無法改變台灣主權獨立的事實。

中共長期以來透過外交打壓、軍事威脅及經濟利誘等手段，試圖削弱台灣的國際地位，然而，台灣人民始終堅定維護民主制度，不屈服於中共的壓力，台灣的未來，由台灣人民共同選擇

台灣是主權獨立的民主國家，台灣的前途由全體人民共同決定。賴清德（左）是台灣人民透過民主程序投票選出的總統。（資料照）台灣是主權獨立的民主國家，台灣的前途由全體人民共同決定。賴清德（左）是台灣人民透過民主程序投票選出的總統。（資料照）

面對中共的謬論與打壓，政府將持續深化民主發展，並強化與國際民主陣營的合作。外交部強調，台灣不僅是印太地區民主典範，更是國際社會不可忽視的成員。無論中共如何打壓，台灣將繼續爭取國際支持，堅守自由民主價值，提醒世界各國看清中共擴張領土的野心，最重要的是，台灣的前途只能由台灣人民決定，這一點永遠不會改變。

（作者為自由業）

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