自由開講》韓國政局的歷史脈絡與台灣的大罷免浪潮

◎ 洪昱睿

近來國內大罷免活動急遽升溫，不適任的國民黨立委被提案罷免並進入第二階段的人數已達三十五名之多。而因中配「亞亞」被移民署取消居留權，以及賴總統最新發表的堅定國安議題對策，而使得社群平台上的台派網友間掀起一波「我是台灣人，我反共」的浪潮。

社群平台近日掀起「我是台灣人，我反共」熱潮，大家敢於自揭身分，甚至願意犧牲生命。（翻攝threads）

對於向來堅持台灣主體性的筆者來說，這是相當難能可貴的事情，我也相當樂見，大家勇於表達維護國家主權所表達出來的熱情。

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然而近幾天，在韓國舉辦的示威遊行，因參加的民眾喊出了「不要中國」的口號，在資訊傳遞下，使得部分台灣網友，紛紛表示「連韓國人都在反共了，台灣人民要覺醒」的態度。

但實際上，韓國的遊行活動，其真正目的在於反對彈劾尹錫悅總統，反中只是其中一個附加的事項而已。其實尹錫悅所屬政黨「國民力量」，雖然看起來親美，且其本人從拘留所步行出來向支持群眾致意時，群眾手持的是韓國國旗及美國國旗，但可能較少台灣民眾了解到的是，「國民力量」本質上是該國「保守威權主義」的繼承者，尹錫悅去年底才搞出了一場「六小時戒嚴」的烏龍鬧劇，導致自身面臨彈劾。



而韓國最大在野黨「共同民主黨」雖然走的是親中路線，甚至黨內可望參選總統的李在明是一位沒有遠見，且不懂國際情勢的人。但是在早期，他們卻是像台灣以前的「黨外運動人士」一樣，長期受到獨裁政府打壓的「進步派」，是被冠上「赤色分子」、「共產黨同路人」的污名的。

南韓民眾2月7日聚集在首爾中國大使館前抗議，高呼「中共（CCP）滾蛋」、「消滅共產主義」、「習近平下台」。（資料照，取自X平台@kizw225166帳號）

筆者以為，我們不能看到現在許多韓國人喊出「不要中國」的口號，就認為「國民力量」或尹錫悅總統、多數韓國人都在反共，也許在現今台灣的政治情勢下，做為一種策略，台派可以稍微利用韓國這波的浪潮來「激勵」、「團結」大家；但是亦必須了解到，韓國的保守派的歷史脈絡。

作為稍微了解真相的台派人士，筆者認為還是要把實話告訴大家。但這不會改變我身為台灣人，反共、反藍白，主張台灣主權獨立的立場。而無論韓國政局如何發展；我們在「反境外敵對勢力」的同時，一樣要盡力做好對韓外交。

（作者為語文工作者）

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