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自由開講》大罷免提升至國安層級 藍營還能「賣台無罪 舔中有理」？

2025/03/28 13:00

◎ 朱孟庠

賴清德總統定調「中國就是境外的敵對勢力」，清晰敵、我意識，國人振奮。這也告訴國內三成五雙重認同者，未來將沒有「我是中國人，也是台灣人」的空間。中共兩會召開，句句威脅狠話，王鴻薇、趙少康竟隔海唱和，支持中配武統的言論自由，當中共耍狠沒有給予任何模糊空間時，我發現身邊的正藍醒了，國安第一，他們說：刪、凍國防和外交預算，還公然挺武統，讓人懷疑他們對國家的忠誠度。於是也站出來罷。總統曾說：「表決可輸，論述不能輸。」行政院也啟動八場「人民是頭家」宣講。

賴清德總統在國安高層會議定調「中國就是境外的敵對勢力」。（資料照）賴清德總統在國安高層會議定調「中國就是境外的敵對勢力」。（資料照）

總統「因應國安五方面威脅」的「十七項策略」的「論述」，已將大罷免提升至國安層次，國民黨還能一副「賣台無罪 舔中有理」？未來行政院會提出系列因應國安危機之相關法案，都要經過立法院，國民黨就必須接招，不同意就是反國安、反台灣，為大罷免增添柴火，屆時連知識藍、經濟藍、本土藍也會站出來，罷免將延燒到三階；若同意則是對過去的惡行自打嘴巴，更得罪深藍黃復興基本盤，內鬥必升高。

當罷團挺身殲除「投共特洛伊木馬」時，總預算覆議又遭國民黨否決，此時主帥適時披掛上陣，賴總統一場國安記者會，向國人論述中國統戰滲透等國安議題，為防止堡壘從內部攻破，總統先出手擋住傅崐萁意圖在第三會期提出的《中配六改四》洗人口法案，剝奪總統國安職權的《國安戰略法草案》，及惡修《戒嚴法》等賣台法案，傅隨組織於是暫將賣台法案壓著，大罷免關係台灣國運之興衰，絕不能失敗，否則台灣真會被他們賣了。

美國在台協會主席谷立言接受本報訪問，直球對決破除疑美論。（資料照）美國在台協會主席谷立言接受本報訪問，直球對決破除疑美論。（資料照）

欣慰！在35：0起風了！政府在民意為後盾下，硬起來盤點國安漏洞，賴總統的論述振奮人心！關鍵時刻美國在台協會主席谷立言，也主動接受媒體訪問，直球對決破除疑美論，強化台美一體

晶片讓台灣成為全球民主供應鏈之最，台灣已是民主同盟重要夥伴，美日台同盟，台灣將迎向國際，此時絕不容親中集團扯後腿。而美國絕不容許台灣成為第一島鏈的破口。然國軍涉共諜案年年上升，今年竟占66%，又都遭法院輕判，總統因此提出恢復《軍事審判法》以補國安破口。相信這些策略應該都是在美國支持下提出，即便是美國這樣泱泱的民主大國，也有「軍事司法體系」，法規統一了各軍種。國民黨再反對，就是自證中共同路人。

大罷免就像一次全面覺醒、深化民主的社會運動，抗中保台，守護台灣主權。（資料照）大罷免就像一次全面覺醒、深化民主的社會運動，抗中保台，守護台灣主權。（資料照）

今民主內戰的深沉意義：一次清理紅統勢力，確認中國就是敵國；一次縫合族群裂痕，藍綠團結共同剿滅紅統；一次治癒半世紀來白恐統治下禁聲自利的民族性格。這是一次全面覺醒、深化民主的社會運動。大罷免成功，公民殲除「投共特洛伊木馬」，提升台灣主體意識，明確國家方向，台灣將迎來百年盛世。民意護國做賴總統抗中保台的後盾，讓賴政府有底氣，大刀闊斧進行改革，守護主權，捍衛國家尊嚴！

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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