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自由開講》嚴管補助企業 勞動法遵成關鍵門檻

2025/03/29 15:00

◎ 侯嘉偉

補助金有條件：勞動部嚴抓企業勞動法遵循

近期媒體報載，審計部點名部分企業在補助計畫中屢次違反勞動法規，勞動部隨即跟進，訂定三大「情節重大」違規標準，包括：一年內違規罰款累計超過100萬元、單次罰款超過50萬元，或因違反職安法導致停工及重大職災。若企業觸犯這些條件，政府將追回所有補助款，展現維護勞工權益的決心，並提醒企業須重視勞動法規遵循

部分企業遭點名在補助計畫中屢次違反勞動法規，勞動部訂定三大「情節重大」違規標準，提醒企業須重視勞動法規遵循，並展現維護勞工權益的決心。（資料照）部分企業遭點名在補助計畫中屢次違反勞動法規，勞動部訂定三大「情節重大」違規標準，提醒企業須重視勞動法規遵循，並展現維護勞工權益的決心。（資料照）

補助強調勞權，違規恐失資源

政府補助初衷在促進產業發展與提升就業機會，但部分企業因管理不善或忽視勞工權益，反使補助資源成為違規成本的一部分，破壞市場公平競爭。補助款源自納稅人，應用於改善勞動條件，而非補貼違規行為，因此企業必須將遵守勞動法規納入治理核心，以確保補助資金發揮正面效益

企業自律成關鍵 建立完善內部監管機制

面對嚴格的補助審查標準，企業應強化內部監管機制，定期檢視法規執行情況，避免因管理疏忽而累積違規紀錄。同時，企業應加強員工教育與法令培訓，確保從業人員理解法規並意識到法遵經營對企業長遠發展的重要性。透過完善的內部稽核與風險管理，企業可降低法律風險與經濟損失。

企業補助款源自納稅人，應用於改善勞動條件，而非補貼違規行為，企業必須將遵守勞動法規納入治理核心，以確保補助資金發揮正面效益。勞工示意圖。（資料照）企業補助款源自納稅人，應用於改善勞動條件，而非補貼違規行為，企業必須將遵守勞動法規納入治理核心，以確保補助資金發揮正面效益。勞工示意圖。（資料照）

落實法遵經營 確保企業永續發展

政府對企業補助的嚴格監管，凸顯勞動法遵對產業發展的重要性。企業應以此為契機，建立健全的內部監管機制，確保符合法規要求，避免因違規導致補助款遭追繳，甚至影響企業聲譽與發展。唯有將勞動法遵視為企業經營的核心價值，才能確保補助資源發揮應有的正面效益，促進市場公平與勞工權益的保障，共同推動產業的永續成長。

（作者為臺北市政府勞動局、臺灣花蓮地方法院調解委員）

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