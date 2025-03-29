自由開講》專注國家產經發展 勿讓政治鬥爭撼動台灣未來

◎ 宗正直言集

近期圍繞台積電赴美投資的種種質疑，表面上是對政府的監督，實際卻是經典的厚黑學鬥爭手法：透過抓住行政首長一次片面的談話，無限放大、曲解原意，企圖營造政府立場不一、無能掌握產業的錯覺。這些政治操作，除了攪亂民眾視聽，真正對台灣有何益處？

一、曲解批評，陷入集體歇斯底里的疑美妄想，真的是為台灣好嗎？

請繼續往下閱讀...

台積電對美國加碼投資一千億美元，賴清德總統與台積電董事長魏哲家（右）連袂召開記者會，向國人說明台積電佈局戰略思維。（資料照）

台積電作為全球最重要的半導體企業，赴美投資已是多方討論的公開資訊。前一天，賴總統與台積電董事長魏哲家在記者會上已共同明確表示，政府對台積電的國際化拓展全力支持，也顯示台積電與政府間保持高度默契。

然而，隔天經濟部長郭智輝於節目上僅表示出「對具體數字金額部分尚未收到確切資料」之意，卻被有心人士解讀為「政府毫不知情，前後不一」；不僅誤導大眾，更刻意忽略了政府和台積電間為了台美關係與產業發展的用心與努力。

二、看破政治鬥爭的經典奧步：放大細節、上綱上線到販賣危機感！已被全民看破手腳！

此次事件在野黨與其同路人所展現的攻擊模式並不陌生：

1. 抓住口誤或詞句上的些微細節

2. 擴大解讀為「嚴重問題」

3. 上升到「國安層級」，營造政府無能形象

4. 進而製造政治鬥爭，衝擊政府施政基礎

這種為了反對而反對、刻意操作輿論的方式，不僅扭曲了事實，更浪費了社會的關注焦點。本應聚焦在如何順勢而為，協助台灣企業拓展全球市場、鞏固半導體科技產業優勢，發展半導體民主供應鏈夥伴的良機，卻被一場可恥的政治口水淹沒。

三、經濟部施政成果不容抹滅

平心而論，郭智輝部長上任以來，經濟部在維持能源供給、穩定用電用水、推動百工百業的AI發展、鼓勵國際企業來台設廠與研發等面向，皆有積極具體的貢獻，表現可圈可點；這些才是利民富國的政策推動重點，也是我們台灣經濟得以持續前行的關鍵。若只是以片面談話或數字細節來抨擊，完全無助於產業發展與國家前景。

經濟部長郭智輝。（資料照）

四、理性論政，台灣才能繼續加油

台灣正面臨全球經濟結構和國際政治的快速變動，既需要完善的產業規劃，也需要穩健的行政團隊帶領國家往前走。政治多元、意見紛陳原本是民主社會的常態，但若政治人物將心力放在「政治獵巫」上，對國家整體並無裨益。

真正的監督，應該在於檢視政府是否能協助國內企業在國際舞台上擴張版圖，百工百業AI數位升級，解決少子化國安危機，而非以口水戰錯置焦點，耗費社會資源。

台灣需要正面、務實的政經對話，集中火力推動產業升級與國際化，讓更多「台灣之光」在世界發亮。圖為台積電。（資料照）

結語：聚焦台灣未來，拒絕無盡的政治內耗

面對龐大的國際競爭與瞬息萬變的全球局勢，行政部門正努力為台灣拓展新機會、鞏固經濟根基。誠然，任何政府施政都可能在細節上出現瑕疵，但若將小錯誤化為政治鬥爭的籌碼，豈是民主社會所樂見？

台灣需要的是正面、務實的政經對話，集中火力在推動產業升級與國際化，讓更多「台灣之光」持續在世界發亮。唯有將政治算計放一邊，才能真正讓國家在未來競局中穩健前行、創造共榮，這才是真正「愛台灣」的行動。

（作者為IC設計公司執行長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法