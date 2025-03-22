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許美華頻道》「表態不丟臉」 年輕媽媽舉牌勇敢露面

昨晚深夜，河道上跳出一個發文，一位年輕媽媽站在街頭舉牌，甜美純真的笑容讓人忍不住多看幾眼；默默按下愛心加油表情，我認出這位清秀佳人了。
許美華頻道

許美華頻道

2025/03/22 15:00

◎ 許美華

昨晚深夜，河道上跳出一個發文，一位年輕媽媽站在街頭舉牌，甜美純真的笑容讓人忍不住多看幾眼；默默按下愛心加油表情，我認出這位清秀佳人了。

「表態不丟臉」！年輕媽媽Lydia勇敢露面舉牌挺罷免。（取自貼文）「表態不丟臉」！年輕媽媽Lydia勇敢露面舉牌挺罷免。（取自貼文）

一早起來，打開臉書就看到Lydia傳來交友邀請，還有私訊：

「謝謝老師的鼓勵，昨天深夜看到您特別按讚，真的很感謝您。

冒昧送出邀請，若有打擾之處還請見諒！謝謝您的付出與努力，與您一起繼續加油，守護只有一個的台灣，我們的台灣！」

經常收到很多交友邀請，但因為無暇細看個別帳號，我通常都是略過。（歹勢啦

但Lydia的交友邀請只送出十分鐘，我看到就秒按下確認，跟她相認。

「嗨，昨晚看到有人分享你的舉牌照片發文，立刻認出你了」

我知道Lydia一定想不到，為什麼我會這樣說。

於是，我跟她說了一個，從去年五月開始到現在，發生在我們之間的故事。

去年五月，藍白聯手開始從擴權法案大鬧國會，也因此召喚出青鳥行動；當時，我開始寫一位在新竹默默舉牌的竹科媽媽Eva的故事。

去年5月竹科媽媽Eva帶小孩回診，在醫院前便利商店舉牌反對國會濫權。（資料照，取自作者臉書貼文）去年5月竹科媽媽Eva帶小孩回診，在醫院前便利商店舉牌反對國會濫權。（資料照，取自作者臉書貼文）

「之前Eva跟我說過，啟發她站出來舉牌的人，就是你」

Lydia恍然大悟，原來我因此記得她的名字。

她說，「因為自己不是公眾人物，大選後我把所有自己單獨的舉牌照都改成限友文，只留朋友好意前來支援的照片」

我：「看你昨晚發文貼出照片好感動，我想你是豁出去了」

大方露臉挺罷免　諷「惡劣政客才該遮遮掩掩」

Lydia：

其實昨天發文前，也猶豫了一下，要不要選面容這麼清楚的照片。

但想到二階狀況普遍不理想，如果想鼓勵大家「表態並不是一件丟臉的事」，我就應該比照當時大選前的作法，每一次的舉牌照，都直接以真面目示人。

因為我想傳達的是，從頭到尾該遮遮掩掩的都不是人民，而是那些惡劣的政客

聽到這裡，我跟Lydia說，「站出來的你們，真的都好勇敢

我接著跟她說，因為我寫Eva舉牌故事之後的一連串滾雪球效應：

我寫了Eva之後，跟我私訊要加入她行列的新竹女生（主要是竹科媽媽），現在已經超過30位了。

都是超有行動力的年輕女生，她們那一團群組，互相支援，戰鬥力超強。

Lydia聽了覺得驚奇又驚喜。

是的，我就親眼見證了這串故事。

去年5月竹科媽媽Eva在清大前舉牌反對國會濫權。（資料照，取自作者臉書貼文）去年5月竹科媽媽Eva在清大前舉牌反對國會濫權。（資料照，取自作者臉書貼文）

人人都是火種　善的循環凝聚成罷免行動力

每個人都可以是那個火種

Lydia啟發了Eva，Eva又啟發了好多人，每個人又去影響了身邊更多人

這是善的循環、意志力的互相感染，也是我在這次大八免行動中，看到最動人的公民行動力。

我看過很多重要的政治人物，但是，勇敢站在街頭的那些身影，在我心中的份量，遠比檯面上有權有勢的人物更重更寶貴

英雄不一定都穿披風！❤️

（作者為奇遊團成員、科技專家）

本文經授權轉載自許美華臉書

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