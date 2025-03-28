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自由開講》穆塞爾與台灣勇敢的女性們

2025/03/28 10:30

◎ 王崇堯

台灣目前有一群勇敢無懼的女性們，起來參與罷免毀政亂憲的立法委員。她們守護台灣人民及得來不易的民主，讓我想起一位反希特勒的德國女性英雄瑪爾加、穆塞爾 （Marga Meusel ，1897-1953）

「山除薇害」發言人「阿美」日前赴台中宣講，強調三十五位國民黨立委都要罷免成功。（資料照）「山除薇害」發言人「阿美」日前赴台中宣講，強調三十五位國民黨立委都要罷免成功。（資料照）

穆塞爾於1930 年起就在柏林澤倫多夫區的 「福音派地區福利辦公室」工作，直到1953 年 5 月去世。她的工作主要是幫助受納粹迫害的偤太女性，而她的上司就是著名反納粹的馬丁、尼莫勒 （Martin Niemöller） 牧師。當時由神學家卡爾、巴特及尼莫勒所組成的「認信教會」（The Confessing Church） ，還在膽怯中摸索如何前進時，穆塞爾就表現出無比的勇氣。

歷史學家說這位女性對當時基督教會的沉默展示了最激動人心、最直率和最嚴厲的抗議，因為她為偤太人的發聲作得最徹底。

作為一名社會福利工作者，她每天都目睹了在納粹壓迫下「非雅利安人」的受難者，特別在1933 年 4 月 公佈的「恢復專業公務員法」。她堂妹的丈夫Friedrich Forell牧師失去了工作，她的老師 Alice Salomon 和 Hilde Lion也都因著是「非雅利安人」而被解職。另外，1933 年 7 月通過的「防止遺傳性疾病傳播法」規定了強制絕育，穆塞爾在一篇與患有遺傳性疾病的人一起工作的文章中，表達了她的憂心，她批判性地問道：「在上帝面前有不配活的生命嗎？」（Is there life unworthy of living before God?）

1935年，穆塞爾寫了一份「備忘錄」給「認信教會」，希望可以在大會上討論在納粹種族政策影響下受苦的人們。可惜，這個「備忘錄」並沒有被提出。為此，穆塞爾對「認信教會」的膽怯行為感到失望：教會為何不敢採取任何行動呢？為何允許無法言喻的不公義發生呢？穆塞爾問說我們該如何回答這個問題：「你的兄弟亞伯在哪裡？」而「認信教會」留給我們的答案，就是該隱所說的：「我不知道，我豈是看守我兄弟（姐妹）的嗎？」（創4:9）

穆塞爾也試圖為這些被壓迫的女性尋找職業培訓和就業機會，在她向所有新教慈善機構詢問的27 份回覆中，只有 9 份願意提供培訓；而18 個回覆中只有 3 個願意提供就業。1941 年驅逐行動開始後，穆塞爾也開始協助逃離蓋世太保魔掌的女性們，有的會安置在她家中，有的會留在一些願意收留她們的牧師家中。穆塞爾不只為她們購買食物，也想盡辦法為這些人來取得身份證件。

猶太大屠殺紀念館授予穆塞爾為「國際義人」。圖為紀念牌匾。（取自維基共享）猶太大屠殺紀念館授予穆塞爾為「國際義人」。圖為紀念牌匾。（取自維基共享）

猶太裔法學家Walter Strauss 在戰後就讚揚穆塞爾的勇氣和其樂於助人的信仰使命，使許多人免於死亡。2006 年， 猶太大屠殺紀念館授予穆塞爾為「國際義人」。她位於柏林-策倫多夫的工作地點，也設有一塊紀念她的牌匾。

花蓮師界傳奇的「葉霸」葉春蓮老師，不只是師鐸獎退休好老師級，她不畏傅崐萁勢力，挺身簽下連署。（民眾提供，本報合成）花蓮師界傳奇的「葉霸」葉春蓮老師，不只是師鐸獎退休好老師級，她不畏傅崐萁勢力，挺身簽下連署。（民眾提供，本報合成）

看看昔日穆塞爾的勇敢作為，再想想今日這些勇敢參與罷免的台灣女性們，我們的社會及教會應更加勇敢，不應只膽怯地回應：「我不知道，我豈是看守我兄弟姊妹的嗎？」

（作者為前台南神學院院長）

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