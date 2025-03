自由開講》穆塞爾與台灣勇敢的女性們

◎ 王崇堯

台灣目前有一群勇敢無懼的女性們,起來參與罷免毀政亂憲的立法委員。她們守護台灣人民及得來不易的民主,讓我想起一位反希特勒的德國女性英雄瑪爾加、穆塞爾 (Marga Meusel ,1897-1953)。

「山除薇害」發言人「阿美」日前赴台中宣講,強調三十五位國民黨立委都要罷免成功。(資料照)

穆塞爾於1930 年起就在柏林澤倫多夫區的 「福音派地區福利辦公室」工作,直到1953 年 5 月去世。她的工作主要是幫助受納粹迫害的偤太女性,而她的上司就是著名反納粹的馬丁、尼莫勒 (Martin Niemöller) 牧師。當時由神學家卡爾、巴特及尼莫勒所組成的「認信教會」(The Confessing Church) ,還在膽怯中摸索如何前進時,穆塞爾就表現出無比的勇氣。

請繼續往下閱讀...

歷史學家說這位女性對當時基督教會的沉默展示了最激動人心、最直率和最嚴厲的抗議,因為她為偤太人的發聲作得最徹底。

作為一名社會福利工作者,她每天都目睹了在納粹壓迫下「非雅利安人」的受難者,特別在1933 年 4 月 公佈的「恢復專業公務員法」。她堂妹的丈夫Friedrich Forell牧師失去了工作,她的老師 Alice Salomon 和 Hilde Lion也都因著是「非雅利安人」而被解職。另外,1933 年 7 月通過的「防止遺傳性疾病傳播法」規定了強制絕育,穆塞爾在一篇與患有遺傳性疾病的人一起工作的文章中,表達了她的憂心,她批判性地問道:「在上帝面前有不配活的生命嗎?」(Is there life unworthy of living before God?)

1935年,穆塞爾寫了一份「備忘錄」給「認信教會」,希望可以在大會上討論在納粹種族政策影響下受苦的人們。可惜,這個「備忘錄」並沒有被提出。為此,穆塞爾對「認信教會」的膽怯行為感到失望:教會為何不敢採取任何行動呢?為何允許無法言喻的不公義發生呢?穆塞爾問說我們該如何回答這個問題:「你的兄弟亞伯在哪裡?」而「認信教會」留給我們的答案,就是該隱所說的:「我不知道,我豈是看守我兄弟(姐妹)的嗎?」(創4:9)

穆塞爾也試圖為這些被壓迫的女性尋找職業培訓和就業機會,在她向所有新教慈善機構詢問的27 份回覆中,只有 9 份願意提供培訓;而18 個回覆中只有 3 個願意提供就業。1941 年驅逐行動開始後,穆塞爾也開始協助逃離蓋世太保魔掌的女性們,有的會安置在她家中,有的會留在一些願意收留她們的牧師家中。穆塞爾不只為她們購買食物,也想盡辦法為這些人來取得身份證件。

猶太大屠殺紀念館授予穆塞爾為「國際義人」。圖為紀念牌匾。(取自維基共享)

猶太裔法學家Walter Strauss 在戰後就讚揚穆塞爾的勇氣和其樂於助人的信仰使命,使許多人免於死亡。2006 年, 猶太大屠殺紀念館授予穆塞爾為「國際義人」。她位於柏林-策倫多夫的工作地點,也設有一塊紀念她的牌匾。

花蓮師界傳奇的「葉霸」葉春蓮老師,不只是師鐸獎退休好老師級,她不畏傅崐萁勢力,挺身簽下連署。(民眾提供,本報合成)

看看昔日穆塞爾的勇敢作為,再想想今日這些勇敢參與罷免的台灣女性們,我們的社會及教會應更加勇敢,不應只膽怯地回應:「我不知道,我豈是看守我兄弟姊妹的嗎?」

(作者為前台南神學院院長)

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇,不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題,有意見想表達、有話不吐不快,都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投,文長700字內為優,來稿請附真實姓名(必寫。有筆名請另註)、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權,不付稿酬;錄用與否將不另行通知。投稿信箱:LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法