李忠憲的思考》《反戒嚴公投》是假自由、真投降！

如果中國國民黨提出的「反戒嚴公投」真的在今年通過，那麼根據《公投法》的規定，未來兩年內政府將無法違背其結果。也就是說，一旦中國在2027年對台發動戰爭，台灣總統將無法依法發布戒嚴令動員全民防衛，國家的應變能力將受到嚴重限制。

◎ 李忠憲

《反戒嚴公投》是假自由、真投降——2027若中國來犯，台灣將被綁手送頭

國民黨立法院黨團日前宣示，國民黨正式啟動反戒嚴、反廢死公投，國民黨主席朱立倫出席。（資料照）

這一招真的很狠啊，跟要求被侵略併吞的台灣方面的反戰訴求，或郭台銘等人要求的簽訂和平協議一樣的包藏禍心！

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如果中國國民黨提出的「反戒嚴公投」真的在今年通過，那麼根據《公投法》的規定，未來兩年內政府將無法違背其結果。也就是說，一旦中國在2027年對台發動戰爭，台灣總統將無法依法發布戒嚴令動員全民防衛，國家的應變能力將受到嚴重限制。

這不只是政治鬥爭的算計，而是對國家安全的自戕。戒嚴雖令人畏懼，但它是戰時政府保護人民與體制所必需的工具。

在烏克蘭被俄羅斯入侵的第一天，政府即刻宣布戒嚴，以保障社會秩序與防衛效率。而現在，國民黨卻試圖透過公投手段，把總統的戰時指揮權剝奪殆盡，將台灣送上絕路。

一份未曝光的起訴書內容，揭露郭台銘曾透過張顯耀草擬上書習近平文件，希望與中國簽定「永久和平協議」。（資料照，本報合成）

這與那些高舉「反戰」大旗、實則呼應中國統戰的訴求如出一轍。無論是郭台銘鼓吹的「和平協議」，還是藍營話術包裝下的「民主自由」，本質上都在製造一個沒有抵抗力的台灣，一個自廢武功的台灣，讓中國不費一兵一卒完成併吞。

俄羅斯侵烏第一天，證實首都基輔遭到飛彈攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基向國民頒布戒嚴令。（圖擷自CNN、路透、美聯社，本報合成）

這一招確實狠，狠在它不是直接投降，而是假民主之名行自我解體之實。如果台灣人民無法識破這場政治鬧劇背後的圖謀，那麼，真正完蛋的，不只是某一個政黨或政府，而是我們這個自由民主的家園。



（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書





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