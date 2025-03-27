晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

健康醫療網》喜歡把衣服洗得又香又白？小心越洗越傷身！醫師教你避開洗衣精NG成分

洗衣精是日常生活中常見的清潔用品，但你有留意過洗衣精都含有哪些添加物嗎？
健康醫療網

健康醫療網

2025/03/27 08:30

◎ 健康醫療網

徐常捷醫師也提醒，嬰幼兒、敏感肌族群，以及異位性皮膚炎、慢性皮膚炎等皮膚病患者，由於皮膚屏障本身相對較弱，容易有細微傷口，因此要更謹慎留意洗衣精的成分。（取自貼文）徐常捷醫師也提醒，嬰幼兒、敏感肌族群，以及異位性皮膚炎、慢性皮膚炎等皮膚病患者，由於皮膚屏障本身相對較弱，容易有細微傷口，因此要更謹慎留意洗衣精的成分。（取自貼文）

洗衣精是日常生活中常見的清潔用品，但你有留意過洗衣精都含有哪些添加物嗎？皮膚科診所徐常捷醫師指出，部分洗衣精添加物，特別是螢光劑與人工香精可能殘留在衣物纖維中，並透過皮膚接觸進入體內，對健康造成影響。徐醫師也提供民眾辨識洗衣精添加物的方式，幫助大家守護自己與家人的安全。

洗衣精添加物大解析！「這些」是過敏元兇　還可能干擾內分泌系統

許多洗衣精經常標榜具有留香、亮白等功效。對此徐常捷醫師說明，洗衣精的香味主要源自香精或者油類等揮發物質，有些則以鄰苯二甲酸酯類作為「定香劑」；而亮白成分一般是俗稱的螢光劑，會在吸收紫外線後產生藍光，讓衣物看起來更加潔白明亮。

不過，洗衣精當中的這些添加物，可能是引起皮膚發炎、紅腫、搔癢等過敏症狀的元兇！徐常捷醫師說明，洗衣精的設計會讓螢光劑容易附著在衣物上，加上衣物本身是纖維結構，螢光劑就會殘留在纖維間隙中，難以徹底清洗乾淨。當這些殘留的化學物質接觸到皮膚，就可能引發過敏反應。人們穿著這些衣物時，汗水也會溶解出殘留在其中的化學物質，讓其更容易被皮膚吸收。

另外，洗衣精的香精對皮膚而言屬於不必要的外來物質，也有可能引起過敏反應。此外，這些物質通常具有揮發性，容易對眼睛、鼻子或皮膚造成刺激。定香劑當中的鄰苯二甲酸酯更是塑化劑的一種，也就是「環境荷爾蒙」，被人體吸收後容易累積在脂肪、腦部等部位。長期曝露在環境荷爾蒙之下，可能干擾人體內分泌系統的正常運作，例如影響女性月經週期，或增加兒童性早熟的風險。

若洗衣精強調「亮白」、「鮮豔」等效果，其中可能有螢光劑成分；標榜有「香氛」、「香水」的洗衣精，通常代表成分並非天然萃取，很有可能就是添加了定香劑。（取自貼文）若洗衣精強調「亮白」、「鮮豔」等效果，其中可能有螢光劑成分；標榜有「香氛」、「香水」的洗衣精，通常代表成分並非天然萃取，很有可能就是添加了定香劑。（取自貼文）

如何從洗衣精標示辨識有害添加物？4大族群要注意

徐常捷醫師表示，如果發生原因不明的皮膚過敏，可透過回溯生活細節了解皮膚過敏的來源。有些患者僅是收拾或折疊剛洗好的衣服，手部的汗皰疹與富貴手就容易復發，如果過敏的部位與被衣服覆蓋的區域重疊，或是過敏發生的時機正好更換了洗衣精，醫師就會懷疑是洗衣精引發了接觸性皮膚炎。徐醫師也分享一位25歲小資女的案例，患者因為不關心洗衣精的成分而購買了劣質的產品，導致身體出現過敏的狀況，後續透過治療並更換洗衣精後才恢復健康。

不過，有時透過成分表也不容易看出是否含有有害添加物，徐醫師表示，若洗衣精強調「亮白」、「鮮豔」等效果，其中可能有螢光劑成分；標榜有「香氛」、「香水」的洗衣精，通常代表成分並非天然萃取，很有可能就是添加了定香劑。至於塑化劑含量則是需要通過檢驗的項目，民眾可以留意洗衣精包裝上是否有相關檢驗標章。

徐常捷醫師也提醒，嬰幼兒、敏感肌族群，以及異位性皮膚炎、慢性皮膚炎等皮膚病患者，由於皮膚屏障本身相對較弱，容易有細微傷口，因此要更謹慎留意洗衣精的成分。孕婦也應避免在孕期接觸環境荷爾蒙，以保護自己和寶寶。除了留意洗衣精成分外，徐醫師也建議，洗衣服時可以多沖幾次水，減少洗衣精的殘留，同時盡量將衣物晾曬在戶外，讓化學物質揮發到空氣中，避免晾曬在室內導致揮發性物質殘留在室內，增加其接觸眼睛、鼻子和皮膚的機會。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰報導 喜歡把衣服洗得又香又白？小心越洗越傷身！醫師教你避開洗衣精NG成分

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書