健康醫療網》喜歡把衣服洗得又香又白？小心越洗越傷身！醫師教你避開洗衣精NG成分

洗衣精是日常生活中常見的清潔用品，但你有留意過洗衣精都含有哪些添加物嗎？

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徐常捷醫師也提醒，嬰幼兒、敏感肌族群，以及異位性皮膚炎、慢性皮膚炎等皮膚病患者，由於皮膚屏障本身相對較弱，容易有細微傷口，因此要更謹慎留意洗衣精的成分。（取自貼文）

洗衣精是日常生活中常見的清潔用品，但你有留意過洗衣精都含有哪些添加物嗎？皮膚科診所徐常捷醫師指出，部分洗衣精添加物，特別是螢光劑與人工香精可能殘留在衣物纖維中，並透過皮膚接觸進入體內，對健康造成影響。徐醫師也提供民眾辨識洗衣精添加物的方式，幫助大家守護自己與家人的安全。

洗衣精添加物大解析！「這些」是過敏元兇 還可能干擾內分泌系統

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許多洗衣精經常標榜具有留香、亮白等功效。對此徐常捷醫師說明，洗衣精的香味主要源自香精或者油類等揮發物質，有些則以鄰苯二甲酸酯類作為「定香劑」；而亮白成分一般是俗稱的螢光劑，會在吸收紫外線後產生藍光，讓衣物看起來更加潔白明亮。

不過，洗衣精當中的這些添加物，可能是引起皮膚發炎、紅腫、搔癢等過敏症狀的元兇！徐常捷醫師說明，洗衣精的設計會讓螢光劑容易附著在衣物上，加上衣物本身是纖維結構，螢光劑就會殘留在纖維間隙中，難以徹底清洗乾淨。當這些殘留的化學物質接觸到皮膚，就可能引發過敏反應。人們穿著這些衣物時，汗水也會溶解出殘留在其中的化學物質，讓其更容易被皮膚吸收。

另外，洗衣精的香精對皮膚而言屬於不必要的外來物質，也有可能引起過敏反應。此外，這些物質通常具有揮發性，容易對眼睛、鼻子或皮膚造成刺激。定香劑當中的鄰苯二甲酸酯更是塑化劑的一種，也就是「環境荷爾蒙」，被人體吸收後容易累積在脂肪、腦部等部位。長期曝露在環境荷爾蒙之下，可能干擾人體內分泌系統的正常運作，例如影響女性月經週期，或增加兒童性早熟的風險。

若洗衣精強調「亮白」、「鮮豔」等效果，其中可能有螢光劑成分；標榜有「香氛」、「香水」的洗衣精，通常代表成分並非天然萃取，很有可能就是添加了定香劑。（取自貼文）

如何從洗衣精標示辨識有害添加物？4大族群要注意

徐常捷醫師表示，如果發生原因不明的皮膚過敏，可透過回溯生活細節了解皮膚過敏的來源。有些患者僅是收拾或折疊剛洗好的衣服，手部的汗皰疹與富貴手就容易復發，如果過敏的部位與被衣服覆蓋的區域重疊，或是過敏發生的時機正好更換了洗衣精，醫師就會懷疑是洗衣精引發了接觸性皮膚炎。徐醫師也分享一位25歲小資女的案例，患者因為不關心洗衣精的成分而購買了劣質的產品，導致身體出現過敏的狀況，後續透過治療並更換洗衣精後才恢復健康。

不過，有時透過成分表也不容易看出是否含有有害添加物，徐醫師表示，若洗衣精強調「亮白」、「鮮豔」等效果，其中可能有螢光劑成分；標榜有「香氛」、「香水」的洗衣精，通常代表成分並非天然萃取，很有可能就是添加了定香劑。至於塑化劑含量則是需要通過檢驗的項目，民眾可以留意洗衣精包裝上是否有相關檢驗標章。

徐常捷醫師也提醒，嬰幼兒、敏感肌族群，以及異位性皮膚炎、慢性皮膚炎等皮膚病患者，由於皮膚屏障本身相對較弱，容易有細微傷口，因此要更謹慎留意洗衣精的成分。孕婦也應避免在孕期接觸環境荷爾蒙，以保護自己和寶寶。除了留意洗衣精成分外，徐醫師也建議，洗衣服時可以多沖幾次水，減少洗衣精的殘留，同時盡量將衣物晾曬在戶外，讓化學物質揮發到空氣中，避免晾曬在室內導致揮發性物質殘留在室內，增加其接觸眼睛、鼻子和皮膚的機會。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰報導 喜歡把衣服洗得又香又白？小心越洗越傷身！醫師教你避開洗衣精NG成分

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