自由開講》我主張基捷要通車 就要「一次到位」

◎ 童子瑋



我始終主張：基隆捷運要通車，就要「一次到位」，不拆段、不脫鉤、不降格。

捷運汐止東湖線20日開工，未來連結基隆捷運的路網圖。（資料來源︰新北捷運局，本報製表）

因為捷運不是只蓋給今天的通勤族，而是規劃未來30年基隆發展的命脈。

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所以不論是之前新北市獨斷的預算變動，或是市府未清楚說明的工期安排，我都會持續了解狀況，保持追蹤跟監督。



汐東線日前開工動土。侯友宜說，基捷對基隆、新北都很重要，將派出市府團隊溝通。（記者董冠怡攝）

歡迎各位關心基隆捷運議題的市民朋友，一起到我的臉書看最新的進度報告，未來我會繼續努力，直到整條捷運真正走進基隆為止。

◆基隆捷運一次到位：https://reurl.cc/j9qg3L

（作者為基隆市議會議長）

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