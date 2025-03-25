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自由開講》民主的韌性與防衛

2025/03/25 09:30

◎ 劉哲廷

言論自由是民主社會的基石，但當言論變成顛覆民主的工具時，社會是否應該有所限制？近期，一名中國籍配偶在台灣公開鼓吹「武統」，政府依法撤銷其居留資格，引發部分人士質疑，認為此舉侵犯了言論自由。然而，這樣的論點忽略了關鍵問題——民主社會是否必須容忍煽動戰爭與侵略的言論？

劉姓中配鼓吹武統台灣，並在影片中叫囂。（擷取自中國台灣網）劉姓中配鼓吹武統台灣，並在影片中叫囂。（擷取自中國台灣網）

自由的價值在於維護多元觀點，但這並不意味著所有言論都能被無條件接受。任何民主國家都有其底線，德國禁止納粹言論、美國對於煽動暴力的言論設有限制，這並非對自由的壓制，而是對民主機制本身的防衛。當中國政權以「一國兩制」為名試圖併吞台灣、以資訊戰滲透社會輿論、甚至以間諜活動影響國安決策時，台灣若不設下言論自由的邊界，是否形同自我削弱？

這不只是法律問題，更是民主的生存問題。當一個國家允許敵對勢力利用自身的自由環境散播顛覆性言論，那麼「自由」將淪為一種政治武器，最終反噬自身。言論自由從來都不是絕對的，而是與社會責任並存。若言論被用來削弱國家安全、破壞民主秩序，那麼適度的限制，反而是在確保更長遠的自由空間

這也是為何台灣政府推動國安法制改革，強化軍事審判制度、清查公務人員中國身分、定義中國為境外敵對勢力，這些政策並非「升高對立」，而是面對現實的必要手段。民主不應該為敵對勢力提供溫床，而應該建立堅實的防禦機制，確保台灣的自由與未來不會被漸進蠶食。

問題不在於台灣是否會因此變得「不夠自由」，而在於：當民主遭遇極權的挑戰，當自由成為滲透的工具，台灣要如何確保自己的韌性。

（作者為詩人，自由工作者）

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