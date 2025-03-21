矢板明夫觀點》接我政院顧問／與日本前自衛隊幕僚長 談台日關係

岩崎茂這次來台灣，是行政院邀請的。他被卓榮泰院長聘請為行政院顧問。之前我還從來沒有聽說過有這麼高階的前日本軍人，曾經給台灣當顧問。

◎ 矢板明夫

今天晚上（0321），我和來訪台灣的前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂一起吃飯，就台日關係的未來，以及來自中國的威脅交換了很多意見。

前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂。（取自貼文）

與石破茂是多年好友 岩崎茂︰他心裡喜歡台灣

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岩崎茂於2012年至2014年擔任統合幕僚長。之前擔任過兩年航空幕僚長，也就是參謀總長和空軍司令。在日本的軍界、政界、和經濟界都有廣泛的人脈和影響力。他告訴我，他和石破茂是20多年來的好朋友。在石破茂擔任首相之前，兩人經常一起吃飯喝酒。石破茂雖然表面上看起來好像有一些親中，但心裡是喜歡台灣的。今天日本檯面上的政治人物，真正喜歡中國的，其實少之又少。

岩崎茂這次來台灣，是行政院邀請的。他被卓榮泰院長聘請為行政院顧問。（取自貼文）

岩崎茂任政院顧問 日本軍人位階最高一次

岩崎茂這次來台灣，是行政院邀請的。他被卓榮泰院長聘請為行政院顧問。之前我還從來沒有聽說過有這麼高階的前日本軍人，曾經給台灣當顧問。岩崎茂在日本軍中的地位，要遠遠高於當年白團的根本博和富田直亮等人。

可見，今天日台之間的交流，應該是歷史上最密切的。另外，今天有日本媒體報導說，去年蔡英文前總統本來七月打算訪問日本，被日本拒絕了。這和我了解的情況不太一樣。我聽說的是，蔡總統卸任之後，受到了許多來自很多單位的訪日邀請，一直在和日方溝通合適的訪問日期，至今尚未決定。如果順利的話，今年秋天以後或明年就可以成行。

「台日科技未來論壇」 328重量登場

順便宣傳一下。印太戰略智庫將在3月28日於圓山飯店10樓國際會議廳舉辦「台日科技未來論壇」。我們邀請了日本前經濟產業大臣、半導體戰略推進議員聯盟名譽會長甘利明、KDDI共同創辦人千本倖生等重量級人士參加，研擬台日科技產業發展的新方向。

台日科技未來論壇。（取自貼文）

財信傳媒董事長謝金河、台灣日本研究院理事長李世暉、日本自衛隊前陸軍司令岩田清文等台日產官學研領袖也將與會。由矢板明夫主持。論壇主軸為：1、台日半導體合作的機遇與挑戰；2、次世代通訊技術的研發方向與應用場景。全程有中文翻譯。

#矢板明夫



（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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