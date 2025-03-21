晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

矢板明夫觀點》接我政院顧問／與日本前自衛隊幕僚長 談台日關係

岩崎茂這次來台灣，是行政院邀請的。他被卓榮泰院長聘請為行政院顧問。之前我還從來沒有聽說過有這麼高階的前日本軍人，曾經給台灣當顧問。
矢板明夫

矢板明夫

2025/03/21 21:00

◎ 矢板明夫

今天晚上（0321），我和來訪台灣的前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂一起吃飯，就台日關係的未來，以及來自中國的威脅交換了很多意見。

前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂。（取自貼文）前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂。（取自貼文）

與石破茂是多年好友 岩崎茂︰他心裡喜歡台灣

岩崎茂於2012年至2014年擔任統合幕僚長。之前擔任過兩年航空幕僚長，也就是參謀總長和空軍司令。在日本的軍界、政界、和經濟界都有廣泛的人脈和影響力。他告訴我，他和石破茂是20多年來的好朋友。在石破茂擔任首相之前，兩人經常一起吃飯喝酒。石破茂雖然表面上看起來好像有一些親中，但心裡是喜歡台灣的。今天日本檯面上的政治人物，真正喜歡中國的，其實少之又少。

岩崎茂這次來台灣，是行政院邀請的。他被卓榮泰院長聘請為行政院顧問。（取自貼文）岩崎茂這次來台灣，是行政院邀請的。他被卓榮泰院長聘請為行政院顧問。（取自貼文）

岩崎茂任政院顧問 日本軍人位階最高一次

岩崎茂這次來台灣，是行政院邀請的。他被卓榮泰院長聘請為行政院顧問。之前我還從來沒有聽說過有這麼高階的前日本軍人，曾經給台灣當顧問。岩崎茂在日本軍中的地位，要遠遠高於當年白團的根本博和富田直亮等人。

可見，今天日台之間的交流，應該是歷史上最密切的。另外，今天有日本媒體報導說，去年蔡英文前總統本來七月打算訪問日本，被日本拒絕了。這和我了解的情況不太一樣。我聽說的是，蔡總統卸任之後，受到了許多來自很多單位的訪日邀請，一直在和日方溝通合適的訪問日期，至今尚未決定。如果順利的話，今年秋天以後或明年就可以成行。

「台日科技未來論壇」 328重量登場

順便宣傳一下。印太戰略智庫將在3月28日於圓山飯店10樓國際會議廳舉辦「台日科技未來論壇」。我們邀請了日本前經濟產業大臣、半導體戰略推進議員聯盟名譽會長甘利明、KDDI共同創辦人千本倖生等重量級人士參加，研擬台日科技產業發展的新方向。

台日科技未來論壇。（取自貼文）台日科技未來論壇。（取自貼文）

財信傳媒董事長謝金河、台灣日本研究院理事長李世暉、日本自衛隊前陸軍司令岩田清文等台日產官學研領袖也將與會。由矢板明夫主持。論壇主軸為：1、台日半導體合作的機遇與挑戰；2、次世代通訊技術的研發方向與應用場景。全程有中文翻譯。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書