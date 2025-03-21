自由開講》台灣17項策略 粉碎「境外敵對勢力」野心！

◎ 陳志明

一、台灣不懼恫嚇：民主自由是守護區域和平的燈塔

賴總統近日在國安高層會議上，首度公開定調中國為「境外敵對勢力」。（資料照）



賴總統近於3月13日在國安高層會議上，首度公開定調中國為「境外敵對勢力」，北京對此反應激烈，《中央廣播電視總台》揚言「懲戒台獨」，官媒《人民日報》恐嚇「粉身碎骨」，「國台辦」則祭出「四個凡是」威脅，甚至搬出20年前的《反分裂國家法》恫嚇台灣，但此類叫囂言論不過是毛時代「階級鬥爭」的翻版，其真正目的是要以恐嚇話術掩蓋當前中國經濟衰退與官場激烈鬥爭的真相，台灣人民毋須為此驚慌恐懼，相反的，我們更有昂首闊步的底氣。

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台灣面對中國長期的文攻武嚇，從未主動挑釁，賴總統所提的「5大國安威脅」與「17項應對策略」，正是要讓台灣成為全世界都看得見的印太和平燈塔。

台灣民主絕非區域衝突的導火線，然北京當局竟指鹿為馬，謬稱台灣是兩岸「和平破壞者」，但問題誰才是真正的「麻煩製造者」？

海巡署金馬澎分署偵獲中國「延平2號」公務船闖入我國限制水域，並投放探測儀器。（金門海巡隊提供）

近年來，中國網軍屢對我重要機構與基礎設施發動駭侵攻擊，以金錢收買內鬼危害國安，軍機、無人機頻繁越界挑釁，海警船、科研船、海洋調查船等各類船舶更經常無故侵入我外離島禁限制水域，此等霸凌行徑與灰帶襲擾不僅違背國際法，更與自由人權的普世價值背道而馳，此等行徑完全符合我國《反滲透法》的定義與構成要件，足以證明中國就是那股試圖顛覆台灣民主的外部力量。我們不主動挑起戰端，但也不會在威脅面前低頭；守護自由民主的家園，是我們的國家意志，也是台灣人民的共識；支持台灣，就是支持你我共享的自由價值。

二、戳破中共謊言：「融合發展」是吞併台灣的糖衣毒藥



北京當局批評賴總統「升高對抗」，卻大言不慚地謊稱「融合發展」可以搭建兩岸和平橋樑！所謂「融合發展」，不過是披著經濟與文藝外衣的統戰陷阱，從發放「中國身分證」，到誘拉民代、網紅、企業、教授、大學生、藝人、宮廟、體育選手赴「中」交流發展，均在透過鴨子划水、溫水煮蛙的方式，逐步實現併吞台灣的野心。看看那些被「養套殺」的台商，從初期的補貼優惠，到後期的資產慘套，甚至連返台的人身自由都瞬間被無理剝奪，由此可知，這不是「融合發展」，而是「奴役詐騙」！

中共官媒《央視》製作「台灣必歸」圖卡，侯佩岑立即轉發央視官方微博發文，表態輸誠中國。（翻攝自微博）

賴總統提出的17項策略中，特別點出「融合發展誘惑」的危害，並以恢復軍事審判制度、強化反滲透措施，來保護我們的軍隊與社會，此並非中國所炒作的「綠色恐怖」，而是我們守住國門的必要手段。我們有自己的憲法、選舉和自由，這是2,300萬人民共同選擇的生活方式，我們竭誠歡迎真正的對等交流，但絕不接受以經濟利益換取國家主權的交易。

台灣的科技實力與經濟韌性有目共睹，是我們自立於世界的根基，也是令北京感到畏懼惶恐的真正威脅，相信國人眼睛是雪亮的，中國的糖衣毒藥無法模糊我們的國家認同。

三、重啟軍審不是民主的倒退，而是安全的進步

有人擔心恢復軍事審判是「開歷史倒車」，侵害自由，但去（113）年竟有43起共諜案被起訴，顯示中國對國軍與情報機關的滲透日益猖獗，這些內鬼散布爭訊、竊取與洩露機密，嚴重動搖國本，若再不及時堵住漏洞，繼續由普通法院審判，豈不縱容敵人侵門踏戶？因此，軍事審判的重啟，不是要箝制言論，而是在相關配套措施下，合理構築一道鋼鐵防線，以精準打擊中國的間諜滲透，同時讓我們的專業軍法官更能聚焦處理現役軍人涉及叛國、洩密等威脅國家安全的案件。

退役陸軍中將高安國等人被中共吸收，涉為其發展組織。（資料照）

在國際上，美國長期施行軍事審判制度，並持續與台灣深化軍事合作，當我們的軍隊與情報機關不再被滲透，美國與盟友就會更加信任台灣，尖端武器的國際合作也會更有保障。台灣並非孤軍作戰，而是與自由世界共同因應中國威脅。因此，恢復軍審是我們對內清除內鬼、對外展現決心的關鍵一步。

四、自由不等於放縱：守護民主需要全民團結

近日中配網紅因宣揚「武統」而被取消居留許可，有人質疑此係侵犯或剝奪言論自由。讓我們釐清一點：自由從不是無限放縱，更不能淪為敵人用以摧毀台灣民主的工具。當有人公開鼓吹武力併吞台灣，威脅我們的生存權利，此已明顯踰越言論自由紅線，成為國安危機。試想，若有人在美國鼓吹煽動恐怖攻擊，美國法院會如何審判？因此，我政府相關查察作法並非獨裁，而是依法捍衛2,300萬人的安全與自由，保護社會免受惡意煽動的傷害。

近日中配網紅亞亞公開鼓吹武力併吞台灣，威脅我們的生存權利，此已明顯踰越言論自由紅線。（取自抖音）

此外，賴總統的17項策略，還包括提升媒體識讀能力、推動公民教育，讓全民認清中國的資訊戰與認知作戰。我們不怕批評政府，但要高度警惕那些披著自由外衣的北京代言人、同路人和傳聲筒。台灣的多元與開放是我們引以為傲的成就，但這份成就需要軍民一心，以理性與團結共同抵禦中國滲透，讓台灣的民主之光永不熄滅。

五、世界聽見台灣：我們是盔甲刺蝟，不是待宰羔羊

北京揚言「台獨意味戰爭」，但台灣從未求戰，而是追求生存的尊嚴。賴總統將中國定調為「境外敵對勢力」，這並非挑釁，而係正視現實，同時向世界清楚表明：台灣是披上盔甲的刺蝟，不是待宰羔羊。「七大工業國集團」（G7）3月14日發表聯合聲明，支持台海和平穩定、反對以武力單方面改變現狀，並肯定台灣參與國際組織，這就是國際社會對台灣意志的公開認可，也是對中國霸權的警告。

G7外長峰會近日聯合聲明，支持台海和平、反對以武力單方面改變現狀，並肯定台灣參與國際組織 。（美聯社檔案照）

賴總統的17項策略不僅是防禦，更是主動出擊：從經濟安全到全民動員，從恢復軍審到防堵統戰滲透，從盟友合作到強化全民防衛意識，我們向全世界宣示反併吞決心，這是台灣從被動防守轉為主動出擊的重大轉捩點。台灣不是孤島上的棋子，而是掌握自己命運的主人。

中國處心積慮分化台灣，製造對立與恐慌，但我們正以團結取代分裂，用行動震撼世界。17項策略不僅是政府的事，更是全民的責任，從辨識假訊息到支持國防建設，每個人都能貢獻力量，我們的未來當由我們自己書寫，任何敵對勢力都無法撼動這片土地的意志！

（作者為國際關係研究人士）

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