自由開講》國際媒體關注台灣 如何面對中國威脅

◎ 廖明輝



國際媒體普遍關注台灣如何面對中國滲透與威脅，紛紛報導賴總統在國家安全高層會議後所舉行記者會內容，包括路透「台灣總統警告中國滲透行動，誓言採取反制措施」、英國衛報「台灣總統將中國列為外國敵對勢力並以滲透為由加強安全措施」、英國金融時報「台灣總統尋求恢復軍事法庭」、美聯社「台灣領導人稱需要採取更嚴厲措施來應對中國日益加劇的滲透和間諜活動」、德國之聲「台灣領導人承諾打擊中國滲透」、以及半島電視台「台灣稱需要採取更嚴厲措施打擊中國滲透」。

賴清德總統日前召集國安高層會議，將中國界定為境外敵對勢力，針對國安和統戰威脅提出17項因應策略。（資料照）



觀察國際媒體關注焦點，各家媒體報導皆聚焦台灣總統賴清德面對中國滲透與間諜行動採取強硬態度，認為這些行動對台灣國家安全造成嚴重威脅，政府必須強化相關法律措施加以反制。例如德國之聲、路透、美聯社及半島電視台都以「更嚴厲措施」、「加強打擊」等用詞，凸顯政府面對中國威脅所展現的決心與強硬姿態。其次，各家報導均直接指出中國的滲透與間諜活動，顯示國際媒體一致認同中國對台灣的滲透已形成現實威脅。

然而，各媒體對賴總統記者會的聚焦視角略有不同。《英國金融時報》特別強調「恢復軍事法庭」，聚焦法制面的具體調整措施，認為恢復軍法審判是重要政策突破；《英國衛報》明確指出台灣政府將中國正式界定為「外國敵對勢力」。另一方面，美聯社與半島電視台強調政府採取「更嚴厲措施」。路透則較著重於總統發出「警告」及對中國滲透行動的反制。綜觀而言，各家媒體皆強調台灣政府面對中國滲透的態度已轉向強硬，但在各報重點呈現上，則依觀察角度而有所差異。整體而言，國際媒體一致認同中國滲透是台灣當前重要國安議題。

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路透的報導著重於賴清德總統發出「警告」及對中國滲透行動的反制。（擷取自路透官網）

比較特別的是美聯社，才剛因拒絕遵循川普將墨西哥灣更名為「美國灣」命令，而遭禁止進入白宮採訪。美聯社（Associated Press, AP）成立於 1846 年，是美國第一大通訊社，以新聞報導的客觀性著稱。美聯社最早提出「客觀性法則」並大力倡導，以確保新聞報導的公正性。作為一個合作組織，美聯社會員來自不同階層、政黨與地區，使其無法偏袒特定立場，客觀報導成為其唯一選擇。

美聯社的影響力深遠，馬克．吐溫曾經形容：「給地球各角落帶來光明的只有兩個：天上的太陽和地上的美聯社」，印度國父聖雄甘地曾對美聯社記者吉姆．米爾斯表示：「米爾斯先生，要是我死了，準備進入天堂時，我想我一定會看到你在門口等著訪問我。」生動地說明美聯社在全球新聞界的影響力及公信力。

美聯社在報導中以Taiwanese President稱呼賴清德總統（William Lai Ching-te），顯示美聯社對台灣主權地位的尊重。（擷取自美聯社官網）

美聯社報導賴清德總統（Taiwanese President William Lai Ching-te）表示「需要採取更嚴厲措施來應對中國加緊對台灣滲透和間諜活動」。報導以 "Taiwanese President" 稱呼賴總統，顯示美聯社對台灣主權地位的尊重。美聯社的報導指出中國對台灣的滲透與統戰，包括「灰色地帶衝突戰略、缺乏公開武裝衝突的心理戰、顛覆、獲取機密、引誘軍隊成員並影響大眾輿論對國防失去信心」。指出中國透過媒體以影響輿論並滲透台灣軍方，試圖在台灣社會內部製造不信任與分裂。未來，隨美中關係變化及中國政局發展，台灣將面臨更複雜國安挑戰。尤其美國總統川普可能在四月或六月與習近平會面，使美中台關係的不確定性增加，政府必須提前應對，確保在國際局勢變動中，能夠維護國家安全與主權。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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