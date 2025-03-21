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曹興誠八不居士》罷藍委救國救自己 滅中共病毒的最後一搏

2020年二月，傅崐萁想重回國民黨，徐巧芯和金溥聰、江啓臣等聯合反對。徐巧芯當時說，傅崐萁是「病毒」，會「讓你病、要你命」。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/03/21 17:00

◎ 曹興誠

2020年二月，傅崐萁想重回國民黨，徐巧芯和金溥聰、江啓臣等聯合反對。徐巧芯當時說，傅崐萁是「病毒」，會「讓你病、要你命」。

立法院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）立法院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

徐巧芯當時說的沒錯；但郝龍斌等人認為「朋友越多越好」，只求擴充勢力，不問是非，於是收納了傳崐萁這個病毒。

傅崐萁在「廣州暨南大學」修得博士學位，而暨南大學直屬於中共統戰部；所以他在那裡染上了中共病毒，應該也已經成為中共地下黨員。

五年過去了，國民黨高層果然都染上了中共病毒。現在已經把國會赤化，下一步就要迎接共軍登陸，來「統一台灣，殺光台獨」。

徐巧芯當年抗拒病毒未成，後來見風轉舵，趨炎附勢，撲在傅崐萁懷中；自己反倒成了頭號病毒。

國民黨立委徐巧芯。（資料照）國民黨立委徐巧芯。（資料照）

中共病毒的毒性，大於冠狀病毒萬倍。它會讓台灣人口大量滅絕，台灣人的財產全部變成中共的黨產。

為了免於遭到人口滅絕，為了台灣的生存和健康，我們趁著還有免疫力的時候，應該不分藍綠，全部站出來，簽下連署書，投下罷免票；一起來消滅這些可怕的中共病毒。

這是背水一戰，如果失敗，機會不會再有

大家要加油、加油、再加油！

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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