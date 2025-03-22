Emmy時間》內政部查起來～亞亞限期離境 逾40人審查中！

哇真的是雷厲風行，鼓吹武統的中配亞亞被限期十日出境以後，內政部現在正在審查的就有40多人，已經通報給戶政事務所廢除戶籍的已經14人了，廢除戶籍一概十日內離境。

◎ 胡采蘋

哇真的是雷厲風行，鼓吹武統的中配亞亞被限期十日出境以後，內政部現在正在審查的就有40多人，已經通報給戶政事務所廢除戶籍的已經14人了，廢除戶籍一概十日內離境。

內政部長劉世芳。（資料照）

警察拍抖音影片說自己是中國人的也是警備總隊下去處理了，這幾天檢調也是到處掃蕩跟中國技術合作的公司，我們是不是太幸福了。

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內政部長劉世芳真的讚，高雄的立委吊打信義區國賊徐巧芯。二階連署書請今天就去填謝謝。

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網紅「亞亞在台灣」因被檢舉公然鼓吹武統，遭移民署限期10天內離境，而內政部仍持續接到檢舉案。內政部長劉世芳表示，目前查證中有40多人，移民署按相關規定同時跟其他部會做跨部會審查，已通報給戶政事務所且通報廢除戶籍的國人共14人。

網紅「亞亞在台灣」因被檢舉公然鼓吹武統，遭移民署限期10天內離境。（圖擷取自Youtube「亞亞在台灣」）

內政部法制處長鄭信偉補充，「亞亞」的行政處分是按照《大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法》第14條第4款，把原來依親居留許可廢止，廢止後按照《兩岸人民關係條例》第18條第1項第2款，限令10天內出境。

另外，媒體提問，關於一名警察在抖音拍片自稱是中國人，對此，劉世芳表示，警備總隊按照警勤管理方式做處分。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

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