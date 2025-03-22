自由開講》中生交流團教訓 進校園應先通過認證

◎ 秦皓

人權兩公約是普世價值，是國際社會最重要，最基礎的人權保障基準。馬英九前總統在2008年上任時，即於當年12月10日「世界人權日」公開宣布我國應儘速完成「兩公約」的批准程序，並積極將「兩公約」內國法化，以提升我國人權保障，進而與國際人權體系接軌。

前總統馬英九當時陪同中生團到中山女高參訪，竟遭中國網友貼上「盤絲洞」說法。（馬英九基金會提供）

人權兩公約見證 馬基金會的昨是今非

而馬基金會去年12月辦的交流，中國來訪團不僅屢次出現「中國臺北」的稱呼，主辦單位不僅未予導正，中國網友還出現「盤絲洞」違反性別平權的不當隱射，引起國人不滿。馬基金會發言人不但未公開反駁中國網友的說法，反而對國內記者聲稱這言論是支持民進黨的留言，並指出「不要讓事件擴大」。兩公約是馬政府時代通過的，時至今日「息事寧人」也是馬基金會的昨是今非。

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復旦大學女大生宋思瑤祝賀「中國台北隊」奪世界冠軍，統戰言論引發輿論譁然。（資料照）

目前臺灣校園為維護學生的權益，並給學生最純淨的校園環境，以臺北市為例，任何人士進入校園都要運用「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，連家長會進入校園「服務的志工」都要經過查證，再三確認。所以校外人士進入校園有可能接觸學生者，首先，絕不可有違反性評法的案例登記，另外，任何隱射與涉及政治宣揚的部分，也都敬謝不敏。

北市任何人士進入校園 都要查詢通報

馬基金會是否違反了這兩點?交流團稱「中國臺北」，損及了臺灣國格，基金會置若罔聞；中國網友稱的「盤絲洞」讓許多國人不舒服，已明顯違反性別平權，主辦單位應立即對此網友發出嚴正抗議，並請求道歉，可是發言人卻以政治化言語模糊了一場性平風波，間接成為性評的袒護者，與社會全盤脫節。我們政府無法處理那位中國網友，但是否應管束主辦方呢?這就好比是公司主管接獲性評案，卻被摸掉，那這個主管該不該被調查列管?

「盤絲洞」說惹議 馬辦竟政治語言模糊

馬英九基金會執行長蕭旭岑以政治化言語模糊了一場性平風波。（資料照）

這麼普世價值的人權，被基金會搞得這麼粗製濫造。來交流的人，連這普通價值觀都不具備，請問是「交流」甚麼?把中國青年帶來臺灣，國人除了感受被降格羞辱之外，哪一點足以讓臺灣人學習?

馬基金會辦的是交流? 還是讓國人降格?

他們說錯話，基金會全噤若寒蟬，那基金會又要他們學習臺灣的哪一點?我要請問教育主管單位，馬基金會辦的交流，可以進入校園嗎?拜託認真調查，讓各級校園有所遵循。調查結果若是一切合法合情也合理，請還基金會一個公道。若非，也請政府名列該基金會不得再進入臺灣的校園。

（作者為文字工作者）



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