晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》刪凍國防預算 台灣安全大不利！

2025/03/25 17:00

◎ 姚中原

美國防部次長提名人柯伯吉日前在國會參議院的人事聽證會表示，台灣軍費遠遠不足，他未來目標是避免台灣與北京不必要的軍事衝突，柯並提到，台灣國會刪減軍費的動作讓他「深感不安」；此外美國參議員沙利文也對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮，更點名及批評台灣在野黨是在玩「危險遊戲」，尤其在此敏感時刻削減國防支出是發出不正確的信號。

美國國防部政策次長柯伯吉在任命聽證會上表示，台灣國會刪減軍費的動作讓他「深感不安」。（彭博檔案照）美國國防部政策次長柯伯吉在任命聽證會上表示，台灣國會刪減軍費的動作讓他「深感不安」。（彭博檔案照）

國防預算不論是被刪除或凍結，對台灣國際形象都有負面影響，尤其更會使長期支持並對我友好的美國參眾兩院議員，質疑台灣是否已無自我防衛決心。

今年度國防預算刪減額度逾八十億元，並有近九百億元被凍結。其中國軍的國外旅費（出國教育訓練用途）以及國際軍事交流經費都遭到刪凍，立法院更附帶「不得流用」條件，筆者認為十分嚴重，除會影響未來國軍領導幹部的國際視野養成教育，也將減少基層士官兵赴國外的受訓次數；簡言之，國外訓練經費不能如期使用，將會衝擊國軍軟體實力（無形戰力）的發展計畫。

除了國軍出國教育訓練經費被刪凍，國造潛艦後續艦的預算也有半數經費遭到凍結，令人憂心。國內造船公會曾公開表示，潛艦預算不能凍結，國造潛艦量產計畫延後，對於購置生產製造期程長的核心裝備甚為不利，勢將導致採購裝備的成本大幅攀升，也會對於維持國內外投入台灣潛艦的各項製程人力造成困難，最終恐導致造艦技術中斷、潛艦人才流失等無以為繼的現象發生。

潛艦是高科技的戰略武器，潛艦國造是台灣重大國防政策。圖為國造潛艦原型艦海鯤號。（資料照）潛艦是高科技的戰略武器，潛艦國造是台灣重大國防政策。圖為國造潛艦原型艦海鯤號。（資料照）

潛艦是高科技的戰略武器，潛艦國造是台灣重大國防政策，其預算編列有其特殊性，朝野政黨應合作通過審查。澳洲於二○二一年與英、美兩國組成「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），即是以興建多艘核動力潛艦，做為未來抗衡中國的首要武器，近年來坎培拉政府更動用國防經費，積極培育建造潛艦的人才與儲備相關勞動力，以能持續因應中共的軍事威脅。

由於中共從未放棄武力犯台，對我軍事威脅也不斷升級，近年來解放軍在各類武器裝備方面，已開始強化其多領域聯合登島的作戰能力，尤其近期共軍對我領空、領海周邊執行聯合戰備警巡、以及「不事先預告的軍演」等種種跡象，顯示其「以訓轉戰」謀我日亟，這些都是國際社會十分關注，也是台灣必須嚴加防範的國安警訊。

為了保衛台灣安全，國防預算是跨黨派議題，朝野政黨可以理性討論，但在野黨不能隨意刪凍。日前美國在台協會處長谷立言接受媒體專訪的一段話，筆者認為值得國人省思。

谷立言接受本報專訪強調，「台灣是美國21世紀競爭致勝的首選夥伴」（資料照）谷立言接受本報專訪強調，「台灣是美國21世紀競爭致勝的首選夥伴」（資料照）

他說：「台灣是美國21世紀競爭致勝的首選夥伴」、「我們相當歡迎賴總統日前宣布要將國防預算增加到GDP三％」、「我們也了解並支持台灣防衛能力的重要性，並特別感謝賴總統在全社會防衛韌性領域所做的貢獻」。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）


自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書