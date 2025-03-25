自由開講》刪凍國防預算 台灣安全大不利！

◎ 姚中原

美國防部次長提名人柯伯吉日前在國會參議院的人事聽證會表示，台灣軍費遠遠不足，他未來目標是避免台灣與北京不必要的軍事衝突，柯並提到，台灣國會刪減軍費的動作讓他「深感不安」；此外美國參議員沙利文也對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮，更點名及批評台灣在野黨是在玩「危險遊戲」，尤其在此敏感時刻削減國防支出是發出不正確的信號。

美國國防部政策次長柯伯吉在任命聽證會上表示，台灣國會刪減軍費的動作讓他「深感不安」。（彭博檔案照）

國防預算不論是被刪除或凍結，對台灣國際形象都有負面影響，尤其更會使長期支持並對我友好的美國參眾兩院議員，質疑台灣是否已無自我防衛決心。

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今年度國防預算刪減額度逾八十億元，並有近九百億元被凍結。其中國軍的國外旅費（出國教育訓練用途）以及國際軍事交流經費都遭到刪凍，立法院更附帶「不得流用」條件，筆者認為十分嚴重，除會影響未來國軍領導幹部的國際視野養成教育，也將減少基層士官兵赴國外的受訓次數；簡言之，國外訓練經費不能如期使用，將會衝擊國軍軟體實力（無形戰力）的發展計畫。

除了國軍出國教育訓練經費被刪凍，國造潛艦後續艦的預算也有半數經費遭到凍結，令人憂心。國內造船公會曾公開表示，潛艦預算不能凍結，國造潛艦量產計畫延後，對於購置生產製造期程長的核心裝備甚為不利，勢將導致採購裝備的成本大幅攀升，也會對於維持國內外投入台灣潛艦的各項製程人力造成困難，最終恐導致造艦技術中斷、潛艦人才流失等無以為繼的現象發生。

潛艦是高科技的戰略武器，潛艦國造是台灣重大國防政策。圖為國造潛艦原型艦海鯤號。（資料照）

潛艦是高科技的戰略武器，潛艦國造是台灣重大國防政策，其預算編列有其特殊性，朝野政黨應合作通過審查。澳洲於二○二一年與英、美兩國組成「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），即是以興建多艘核動力潛艦，做為未來抗衡中國的首要武器，近年來坎培拉政府更動用國防經費，積極培育建造潛艦的人才與儲備相關勞動力，以能持續因應中共的軍事威脅。

由於中共從未放棄武力犯台，對我軍事威脅也不斷升級，近年來解放軍在各類武器裝備方面，已開始強化其多領域聯合登島的作戰能力，尤其近期共軍對我領空、領海周邊執行聯合戰備警巡、以及「不事先預告的軍演」等種種跡象，顯示其「以訓轉戰」謀我日亟，這些都是國際社會十分關注，也是台灣必須嚴加防範的國安警訊。

為了保衛台灣安全，國防預算是跨黨派議題，朝野政黨可以理性討論，但在野黨不能隨意刪凍。日前美國在台協會處長谷立言接受媒體專訪的一段話，筆者認為值得國人省思。

谷立言接受本報專訪強調，「台灣是美國21世紀競爭致勝的首選夥伴」（資料照）

他說：「台灣是美國21世紀競爭致勝的首選夥伴」、「我們相當歡迎賴總統日前宣布要將國防預算增加到GDP三％」、「我們也了解並支持台灣防衛能力的重要性，並特別感謝賴總統在全社會防衛韌性領域所做的貢獻」。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）



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