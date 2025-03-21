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自由開講》傅崐萁應說清楚「修容組」 別老喊「政治迫害」

2025/03/21 13:00

◎ 李立聖

近期，國民黨立法院黨團總召傅崐萁因「修容小物」案遭台北地檢署搜索，外界質疑是否涉及不當競選資助，有媒體也將此案與《反滲透法》連結。

傅崐萁豪宅大門右側的磚紅色牆壁老房子，就是負責管家的職工李慶隆的宿舍，遭到北檢搜索。（記者花孟璟攝）傅崐萁豪宅大門右側的磚紅色牆壁老房子，就是負責管家的職工李慶隆的宿舍，遭到北檢搜索。（記者花孟璟攝）

雖然目前尚無確切證據證明傅崐萁違法，但從事件發展來看，他的處理方式引發爭議。作為國民黨總召，應當展現更高的政治道德標準，以透明、誠信與公平為原則，對社會負責。

傅崐萁未能明確說明修容組的購買方式與金流，一再避重就輕，老是用政治迫害的說詞塘塞。（資料照）傅崐萁未能明確說明修容組的購買方式與金流，一再避重就輕，老是用政治迫害的說詞塘塞。（資料照）

首先，資金來源應該公開透明。傅崐萁未能第一時間明確說明修容組的購買方式與金流，導致外界懷疑是否涉及不當資助，甚至境外勢力介入。若他能在事前公開採購明細、付款證明，並說明這些物品的用途與價格，就能減少爭議。政治人物應該以高度透明的態度處理競選資源，以免讓司法與社會產生不必要的質疑。

其次，競選資源的運用應符合選舉公平原則。傅崐萁作為國民黨團總召，若透過個人或黨團名義向部分候選人提供競選物資，可能被解讀為「變相政治資助」，甚至影響黨內勢力分配。選舉應當建立公平競爭機制，所有候選人都應以合法方式獲取競選資源，而非透過權勢影響選舉。

最後，候選人的說詞反覆，影響公信力。部分國民黨候選人最初表示修容組是「傅崐萁贈送」，後來又改口稱是「自行購買」，這種前後不一致的說法，讓外界更懷疑整起事件的真相。政治人物的誠信至關重要，為了規避法律問題而臨時更改說詞，選民會看清逃避責任的政治人物。

傅崐萁被爆料，在本屆立委選前提供近四十位藍營候選人修容組等競選小物。（民進黨桃園市議員劉仁照提供）傅崐萁被爆料，在本屆立委選前提供近四十位藍營候選人修容組等競選小物。（民進黨桃園市議員劉仁照提供）

傅崐萁作為國民黨的資深政治人物，應當展現政治前輩的高度與道德標準，以誠實、透明的方式面對社會大眾；而不是一再避重就輕，用政治迫害的說詞掩飾自己的行為瑕疵，呼籲傅崐萁應公開清楚說明，還給台灣乾淨的政治環境。否則民意罷免的反撲，將以前所未見的聲勢汰換掉沒有誠信與道德的政治人物。

（作者為政治工作者）


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