黑熊學院》如何檢舉賣國賊與違法中配？

台灣現階段的問題，並不是存有法律漏洞，而是在執行層面要加強，甚至未來應持續將相關法條修嚴。 ​而最近的許多相關案例往往是 #透過一般民眾發現並爆料，才點燃星星之火。

◎ 黑熊學院

民主國家雖擁有言論自由，然而言論自由不包括任何傷害國家的行為。



國家只有1個 如何檢舉賣國賊或統戰中配?（取自貼文）

近期有許多透過民間轉發後，讓有關單位出手調查甚至進行懲處的案例：



・中配亞亞鼓吹武統：被要求出境

・大千金飲茶老闆爭議言論：移民署已發函

・桃園中壢警稱自己是中國人：記過處分



這些行為皆有可能牽涉到「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」，皆有法律責任。



台灣現階段的問題，並不是存有法律漏洞，而是在執行層面要加強，甚至未來應持續將相關法條修嚴。



而最近的許多相關案例往往是 #透過一般民眾發現並爆料，才點燃星星之火。



針對未取得台灣身分證之中國人違法行徑。（取自貼文）



賣國賊與間諜都是在傷害國家，不配享有自由平等的權利。



我們整理了一些違法行為，包括如何檢舉、跟誰檢舉，提供給大家參考。



【檢舉方式】



1.我該向誰檢舉？



▪️未涉及刑事：

向相關業管單位檢舉（例如移民署、陸委會）。



▪️涉及刑事（涉及國安法，如統促黨、叛國退將組織非法軍事組織）：

向地檢署與警察機關（警察局、調查局等）檢舉。



台灣人或已取得台灣身分證之中國人違法行徑。（取自貼文）

2.要給什麼資料？



▪️附上人事時地物：人名、事件、時間、地點等

▪️提供違法資料（例如爭議影片）、社群帳號，越具體越好。



3.可以匿名嗎？有獎金嗎？



可匿名，若涉及國安案件，視情況將有獎金。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書







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