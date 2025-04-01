李忠憲的思考》當技術人走出實驗室：反紫光運動與科技倫理的交會點

一般來說，搞技術的人常在自己的領域裡悠遊自在，對政治與公共事務並不熱衷。要不是當年趙偉國聯手馬英九政府的操作實在太過火，這群技術人恐怕也不會離開實驗室、走上公共舞台。

◎ 李忠憲

那天，記者來訪問我，詢問在那場「半導體保衛戰」中，我們這群教授是如何形成反紫光的共識？

成大教授李忠憲（左起）、台大教授林宗男、交大特聘教授林盈達與中研院院士林長壽等超過150位學者，2014年共同連署發表聲明，反對服貿協議開放第二類電信產業與電腦及相關服務業。（資料照）

我們大多是電機資訊領域的教授，熟悉 IC 設計的核心技術，自然明白，若任由紫光入侵，台灣將面臨怎樣深遠的結構性危機。我們不是憑感覺喊口號的人，從電子學、電路學、數位邏輯設計、半導體元件物理，到數位積體電路與 EDA 工具的實作訓練，這些知識讓我們不只能看懂問題，更能預見後果。更不用說，我們當中就有長年耕耘於 IC 設計的專家。

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一般來說，搞技術的人常在自己的領域裡悠遊自在，對政治與公共事務並不熱衷。要不是當年趙偉國聯手馬英九政府的操作實在太過火，這群技術人恐怕也不會離開實驗室、走上公共舞台。就像現在，若不是立法院已經荒腔走板、無法無天，熱心的台灣公民也不會把「大罷免」視為最後的自救手段。

要不是當年趙偉國聯手馬英九政府的操作實在太過火，這群技術人恐怕也不會離開實驗室、走上公共舞台。（路透檔案照）

通常，只有當某些外部變化直接衝擊到我們的生活與價值，技術人才會被迫從沉默中醒來，從實驗室走向街頭。

Covid-19 已經過了六年，一般認為這個全球爆發的災難是源於中國「故意增強病毒的能力研究」，不得不承認這的確是個驚人的科技成就，但同時也令人不寒而慄。

這是一個殘酷的提醒：當技術能力缺乏道德約束，人類的聰明反而成為毀滅的助力。這並不是第一次我們目睹創新帶來的災難。正如原子彈之父羅伯特·歐本海默在試爆之際引用《薄伽梵歌》所言：「現在我是死亡，世界的毀滅者。」

回頭看，當年我們反對紫光的行動，本質上正是一場科技人對潛在災難的預防性反應。那是一場基於道德反思而產生的集體行動，不是來自政治動員，而是來自對技術被赤化後果的恐懼與責任感。

前兩天，一位從矽谷返台的學生來成大探望我，順便送上女兒的彌月蛋糕。我們聊起矽谷近來在人工智慧領域的瘋狂擴張——智慧工廠、醫療、交通、金融、電信、機器人，全都快速演進，勢不可擋。

然而，AI 的應用也逐漸伸向陰影地帶：針對性廣告、身分辨識、維安監控、邊境管理等層面，未來甚至可能擴展至箝制言論、壓迫異議、操控市場，乃至於強化極權統治。連普丁都說過：「人工智慧不僅是俄羅斯的未來，也是全人類的未來。誰主導 AI，誰就主宰世界。」

身為電腦科學家，我們對 AI 的潛能與技術邊界瞭若指掌。但若缺乏倫理訓練，就很難全面理解這些技術所帶來的道德挑戰。這並不是說技術人沒有良心，而是他們的注意力從未被訓練去看見那些倫理脈絡。

反過來，倫理學者雖能從康德主義、功利主義、情感主義等角度解析道德問題，但往往對 AI 技術只能皮毛涉獵，難以深入理解其實際運作與影響。

科技人也未必清楚自己的發明最終會如何被使用。當初網際網路的誕生，是為了學術與醫療資訊交流。誰能預見它日後成為商業平台、社群媒體，甚至色情與人口販運的溫床？如果早知道這些後果，發明者還會義無反顧地推動它嗎？

如同那句老話：「對一個拿著鐵鎚的小孩來說，所有東西都像釘子。」技術一旦出現，就會尋找最直觀、最快速的用途，不論那是否善良、是否正當。

2014年一場服貿研討會，由台大經濟系教授鄭秀玲（右二）主持，針對電信議題，找來台大電機系教授林宗男（右起）、成功大學電機系教授李忠憲（左二）、交通大學資工系教授林盈達（左）與會，討論開放後對國安的影響。（資料照）

回顧那段反紫光的經歷，我深深覺得，那是一場科技人集體道德覺醒的里程碑。我們原本只是專注於技術的研究者，卻在面對國家命脈遭受威脅時，選擇站出來。彼此之間的連結，不是來自黨派與意識形態，而是來自一種技術人的共同直覺：我們知道，一旦讓無道德底線的資本與政權染指台灣的半導體命脈，不只是產業會淪陷，整個國家都將隨之沉沒。

這正如今日我們對 AI 發展的憂慮——當技術的推進未能伴隨倫理的深思，那不是進步，而是災難的開端。

因此，反紫光運動從來不只是反對中國政府資金這麼簡單，它更是一場由科技人親自發起的反思與守護行動。守護的不只是一個產業鏈，更是台灣社會仍有良知與責任感的公民精神。

技術若無倫理，終將毀人；技術若有良知，才能真正成為守護自由與文明的力量。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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