自由開講》頻斷我海底電纜 中國權宜輪進行秘密監控？

◎ 林宇馨

海底電纜的脆弱性是台灣周邊海域安全的重大問題，特別是在軍事與經濟層面，海底電纜的損壞原因主要有三種：天然災害（如地震或海嘯）、鯊魚咬食以及人為破壞。

日前具中資背景的多哥籍權宜輪「宏泰58」涉嫌下錨拖斷我電纜，遭我海巡署強勢登檢、扣船。（資料照，本報翻攝）

人為破壞對海底電纜造成的威脅最大，近年來這類事件頻繁發生，尤其是中國船隻的破壞行為。例如，馬祖、東引等外島附近的電纜經常遭到中國抽砂船或漁船的破壞，這樣的破壞影響外島的通訊，使海纜的安全面臨更大挑戰，也顯示出台灣海底電纜在保護方面的不足，亟需更加嚴密的防護措施來保障海纜的安全，避免通訊受阻，特別是在戰爭或緊急情況下。

請繼續往下閱讀...

2023年5月台灣立法院通過《電信管理法》修正條文，提高對破壞海纜的懲罰。然而，對於是否能夠證明破壞行為是故意或過失，舉證依然困難。例如，某些船東會辯稱損壞是由於疏忽或失慎，而避免承擔法律責任。海底電纜的修復成本高昂且時間長，尤其是在氣候條件不佳的情況下，修復可能會拖延數月，並且費用可達千萬元。

此外，一旦海纜損壞，對於外島、國際和本島之間的通訊影響是顯著的，尤其在戰時，會對軍事指揮、信息分享以及民生經濟造成重大損失。

近期中國權宜輪頻繁出沒於台灣周遭海域，涉嫌破壞台灣海底電纜，此舉背後恐涉及多重戰略目的，既有情報收集的意圖，也有軍事、經濟層面的考量。

中國權宜輪近期不斷出現在我國海纜區，圖為年初在台周邊閒晃月餘的蒙古籍「寶順號」。（海巡提供）

首先，海底電纜承載國際間的通信流量，包括跨國的電話、網絡及金融交易等。中國監控台灣海底的通信和數據傳輸系統，破壞、干擾海底電纜的運行，旨在收集資訊及削弱台灣通信能力，透過控制或干擾海底電纜，可以監控台灣與外界的通信頻率，甚至可擷取或篡改傳輸中的信息，當戰爭或危機情況下，切斷海底電纜將影響台灣與外界的連接，削弱台灣的指揮控制能力，對台灣的防禦能力構成嚴重威脅。

其次，海底電纜在軍事領域中扮演重要角色，特別是跨國的信息交換和指揮調度，中國破壞或干擾海底電纜，可限制台灣內部的軍事通信及切斷台灣與他國的情報共享。台灣依賴海底電纜進行軍事通信，若海纜受到損壞，將限制軍事指揮及情報交流，在戰時，將使台灣的防禦能力大幅下降，且台灣的情報系統依賴海底電纜與其他國家進行交流，若電纜遭破壞，恐使台灣在戰時無法與外界獲取聯繫，錯失求援機會。

再者，海底電纜是台灣經濟活動的重要基礎設施，包括金融交易、跨國企業運營和其他商業活動等。海底電纜遭破壞恐影響台灣的金融系統、電商、股市等，使台灣陷入經濟混亂，進而加深對中國的經濟依賴。

中國權宜輪「順興39」1月初破壞我國海底電纜後，行蹤不明。（資料照）

最後，中國藉由破壞海底電纜，向台灣及國際社會彰顯其對台灣的軍事控制能力，此舉不僅是實際操作的威脅，也是心理戰的一環，透過掌控台灣關鍵通信基礎設施，打擊台灣的士氣和防衛信心。

破壞台灣海底電纜對中國而言有諸多戰略利益，無論是收集情報、削弱台灣的通信與軍事指揮能力，抑或是加大對台的經濟控制或外交壓力，都能強化中國對台灣的控制力，提供更多的籌碼給中國，使其於未來的政治談判中擁有主導權，呼籲台灣政府必須謹慎應對。

（作者為學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com







不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法