自由開講》維吾爾人在泰國遭遣返 國際社會須嚴正關切

◎ 邱伊翎

泰國政府在二月底遣返四十位維吾爾人回中國，引起國際社會強烈譴責，不過在台灣卻沒有太多新聞報導及討論。根據人權觀察Human Rights Watch的資料，這起遣返發生在2/27凌晨二點，四十位維吾爾人在泰國被幾輛窗戶被黑色膠帶遮住的卡車載離曼谷的Suan Phlu外國人收容中心，該中心關押了40多名維吾爾族男子，長達十一年，這些維吾爾人都在收容中心面臨不人道對待。

泰國政府因強制遣返維吾爾族人回到中國遭國際譴責。圖為泰國副總理兼國防部長普譚二月廿七日在記者會上出示維族返回中國影像。（歐新社檔案照）

並在凌晨四點多，由一架沒有顯示在航班表上的中國南方航空飛機載回中國新疆維吾爾自治區的喀什市。遣返事實也獲得中國政府及泰國政府雙方承認。中國公安部確認「40名非法離境並在泰國被拘留的中國公民已被遣返回國。」泰國副總理兼國防部長Phumtham Wechayachai也在媒體採訪中確認，這些維吾爾族人已被送往中國。目前還有五位維吾爾人尚未遣返，但面臨隨時可能被遣返的風險，亟待國際社會關切。

請繼續往下閱讀...

國際特赦組織曾經多次發布研究報告，揭發維吾爾人在中國再教育營面臨的人權侵害，成千上萬的維吾爾人被關押在再教育營中，遭受酷刑和其他形式的虐待，聯合國的報告也指出，中國政府針對維吾爾人和其他穆斯林少數民族的行為可能已經構成「危害人類罪」。

被關在曼谷移民拘留中心的維吾爾族人。照片為要求匿名人士所提供。（美聯社檔案照）

而泰國政府作為「公民與政治國際公約」及「禁止酷刑及其他殘忍不人道待遇公約」的締約國，把維吾爾人遣送回可能遭受酷刑不人道待遇的地方，也已經違反國際法的「不遣返原則」。泰國總理卻還美化此遣返行為是「讓他們與家人團聚」的謊言。泰國政府代表團目前也正在中國維吾爾自治區，訪視五位被遣返的維吾爾人。但官方代表團在自治區所能見到的景象，通常也都會是被中國政府安排好的場面，難以顯示日常的真實情況。



這個遣返，除了顯示出泰國長期以來因為沒有難民法，無法提供尋求庇護者人身自由保障外，許多尋求庇護個案長期以來，即使獲得聯合國難民署（UNHCR）的審查通過，也往往因為等待第三國安置的時間過於漫長，而深陷被遣返或綁架、強迫失蹤的危險。



美國國務卿魯比強烈譴責，泰國強迫至少40名維吾爾人返回中國。（路透檔案照）

遣返發生後，已經有許多國際人權組織發布聲明，美國國務院針對泰國官員發動簽證制裁，不過在亞太地區及東協各國，甚至台灣，卻未見任何政府發布譴責聲明。

台灣作為亞太地區的一員，在民主人權的政策發展上，往往扮演先行者及引領各國的角色，我們期待台灣及亞太地區各國政府應該對此遣返事件採取立場，譴責違反人權的國家作為，也應該從中汲取經驗，在未來的難民尋求庇護個案上，完善自身的人權政策及法律，同時也應拒絕採取這種違反國際人權法的做法。

（作者為國際特赦組織台灣分會秘書長）



自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法