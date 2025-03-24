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自由開講》英國NHS危機敲警鐘，台灣健保能撐多久？

2025/03/24 10:30

◎ 盧俊瑋

英國國民健康服務（NHS）曾是全民醫療典範，如今瀕臨崩潰。2024年，逾740萬人等待治療，護士空缺4萬，急診室外病人排長龍。這是財政短缺與人力流失的惡果，警示我們：再好的系統，不改革也會垮。台灣健保正面臨相似危機，若不改，恐步其後塵。

NHS困境映照台灣

NHS靠稅收支撐，但經濟停滯難抵老化帶來的醫療支出暴增，醫院設備老舊、資源匱乏。醫護因低薪、過勞轉投私人市場或出國，病人等化療、換關節數月難耐，甚至惡化離世。免費醫療淪為「看病難」的笑話。

台灣健保面臨財政短缺與人力流失的危機，總額預算制逼醫護過勞，人口老化支出失控，政府不敢漲保費，醫護人力流失如慢性毒藥。（資料照）台灣健保面臨財政短缺與人力流失的危機，總額預算制逼醫護過勞，人口老化支出失控，政府不敢漲保費，醫護人力流失如慢性毒藥。（資料照）

台灣健保如出一轍。總額預算制壓榨醫護，醫院靠跑量求生，醫療點值一降再降。2026年超高齡社會來臨，癌症、長照需求將激增。醫護流失更嚴重：護理師轉行、急診科缺人，醫療品質搖搖欲墜。不改，健保恐成「窮人排隊、富人自費」的殘局。

不改就是死路

健保裂縫已現：總額預算逼醫護過勞，醫院推自費項目；老化支出失控，政府不敢漲保費；人力流失如慢性毒藥。繼續逃避，給付縮減、掛號費漲、排隊延長難免，正如NHS今日。

救健保三策

改革刻不容緩，政府須出手：

穩財政逐步調保費，搭配稅收補充，穩住資金

留醫護設基金補貼急重症薪資，減工時，止住流失

廢總額總額預算該廢除，改以彈性分配監管資源，保公平

NHS危機告訴我們，醫療系統非鐵飯碗。台灣健保若不改，恐有一天聽到「撐不下去了」。趁還有時間，政府與全民必須攜手，讓健保不只活著，更活得好。否則，NHS的今天，就是台灣的明天。

（作者為皮膚科助理教授）

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