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自由開講》維持現狀就要強化軍備 「不能省軍費」

2025/03/22 13:00

◎ 常遇秋

根據《自由時報電子報》「中外交部狂嗆『戰爭奉陪到底』 美防長強硬：準備好了」之報導，美國總統川普宣布3月4日起，提高中國商品關稅至20%，中國則宣布對美國進口食品課10%到15%關稅。

美國總統川普宣布提高中國商品關稅至20%，中國則提出反制，對美國進口食品課10%到15%關稅。（彭博）美國總統川普宣布提高中國商品關稅至20%，中國則提出反制，對美國進口食品課10%到15%關稅。（彭博）

美中貿易戰開打，彼此嗆聲，我們再次見證強國的「話語權」！台灣的「話語權」呢？除了台積電之外，台灣的國防實力，有待提升！

「窮，不能窮教育；省，不能省軍費」！這才是王道！

立法院在台灣強化軍備方面，必須不分朝野政黨，盡速達成共識，台灣增加國防預算，不僅是「自救而後人救」，也可以避免台灣在國際賽局中，被當成籌碼被交易！

中國在今年（2025年）的國防預算，飆升到接近8兆新台幣，與我國今年的國防預算6470億相差12倍多，台灣要如何自保？國防預算是否太過窮酸？

中共在2027年可能就具備犯台能力。對此，川普提名的準國防部次長柯伯吉表示，台灣國會減少軍費令人不安，他認為台灣國防開支應逾GDP 10%！

川普提名的準國防部次長柯伯吉表示，台灣國會減少軍費令人不安，他認為台灣國防開支應逾GDP 10%。（彭博）川普提名的準國防部次長柯伯吉表示，台灣國會減少軍費令人不安，他認為台灣國防開支應逾GDP 10%。（彭博）

GDP 10%這數字或許令台灣人難以接受，但是一定要提高比例。美國總統川普至今尚未說出要出兵協防台灣，這是不爭的事實。

台積電董事長魏哲家進入白宮和川普開記者會，這是台灣第一人，這令國人雀躍。但是，台積電再投資美國3.3兆建5廠，川普的國會演說大大讚揚台積電，卻也沒說出要出兵協防台灣！

台灣若想「保持現狀」，不被併吞，台灣國防開支的GDP比例要提高，即使不到10%，至少要達3%，才有足夠經費，購買先進武器與裝備，進而產生嚇阻效果

當敵國知道侵犯台灣要付出極高的代價，自然就不敢輕舉妄動，這才是「愛台灣」！不是嗎？

（作者為教育人員）

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