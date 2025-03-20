名家分享～張文義》「斷尾式」高鐵宜蘭案 未來發展受限

◎ 張文義

以宜蘭歷史來看，清治時期的烏石港和加禮遠港，是宜蘭二個對外交通和貿易主要窗口，內陸則利用河船行走河道而連結，形塑頭城古街和利澤簡街的經濟繁榮。

清治時期的烏石港和加禮遠港，是宜蘭二個對外交通和貿易主要窗口。圖為前來宜蘭的船隻形態。（取自貼文）

1924年8月，烏石港河道阻塞，12月，宜蘭線火車開通，頭城市容並沒有因此而興盛，利澤簡街更因交通工具改變而沒落，鐵路經過羅東和蘇澳，二地，一來因為經濟腹地廣大。二來是太平山木材集散地和蘇澳漁港的魚貨，帶動市容的發展。至於1940年就昇格的宜蘭市，雖然車站的存在已百年，也一直在「虛微、虛微」當中。可見鐵路的開通、設站未必就一定帶來經濟的繁榮。

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當時海船進到烏石港，沿著河道（現在的青雲路），可以行走到目前頭城慶元宮前裝卸物品。（取自貼文）

以此來看沒有跨過蘭陽溪，形成「斷尾式」的高鐵延伸宜蘭線。來看其未來車站腹地狹窄不廣闊，而且沒有特有在地吸引投資目光的產業，讓人懷疑其經濟的發展性。

宜花東人口不到百萬 建環島高鐵脫離現實

以台灣的人口衰退和產業發展趨勢，未來宜蘭即使有高鐵也不可能也不會成為像西部人口聚集型都市，所以類似大巨蛋的運動和演唱或商展的場地的興建並無必要，無法帶動大型商旅人潮活動。以此來看，宜蘭高鐵的存在有何意義和價值？至於興建環島高鐵的計畫，以台東、花蓮和宜蘭三縣居住人口不到百萬的情形，那是脫離現實的一種理想。

高鐵延伸宜蘭宜蘭端站址，定於縣政中心往南350公尺，附近農地身價大漲。（資料照）



此外，還沒有定案的高鐵延伸案，早已使鄰近房地產高漲。以直線鐵路和高鐵來比較，高鐵更具有炒作土地的動能和誘因。房地產的高漲，少數人得利了，對無錢無勢又無土地的大多數中下階層而言，除了造成相對剝奪感外，更因為無力購買房屋而形成一種經濟災難。而且，房地產會隨著高鐵的動工興建一路抬昇，災難更是加重。

此外，也有一些事例告訴我們，房地產高漲，店面和住屋的租金也水漲船高，更會令商家和一般居民因無力承租而怯步或退租，形成阻礙經濟活絡，市容萎縮現像。未來高鐵站附近會否產生這種狀況？

未跨過蘭陽溪 對溪南縣民「交通不共享」

「斷尾式」且位在溪北的高鐵來到宜蘭後，對溪南的蘇澳、三星等地縣民，距離遙遠，其可及性偏低現像，造成「交通不共享」的不公平現像，而有高鐵存在的意義和價值何在的問題？

高鐵南港延伸宜蘭日前舉行環評前公聽會。（鐵道局提供）

以生命價值和生活功能來看，高鐵的存在，並不能代表現代化或進步的象徵。我們要問：宜蘭的高鐵是誰的高鐵？是政治人物口號的高鐵？是土地炒作利益集團的高鐵？還是一般大眾縣民的高鐵？

高鐵的興建與否，除自然環境影響評估外，應該在人口和經濟層面，乃至宜蘭人未來到底要擁有什麼樣生活方式等人文方面，進行更深一層的探討和評估，終究是一件影響宜蘭和台灣未來發展的重大歷史事件。



（作者為宜蘭二二八口述歷史的史料訪問、整理人）

本文經授權轉載自張文義臉書





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