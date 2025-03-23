自由開講》明星私校搶破頭 私校升學神話背後的焦慮現象

◎ 陳擷安

隨著少子化衝擊整體教育環境，台灣的明星私立中小學卻呈現截然不同的景象。根據最新報導，被譽為「私校七雄」的延平、薇閣、再興、東山、復興、靜心、南山等知名私立學校，招生季節依舊人滿為患，家長們爭先恐後送孩子進名校，競爭激烈程度直逼國內頂尖大學。以再興中學為例，僅錄取111個名額，報考人數卻超過1300人，錄取率僅8.4%，甚至比台大、清大、成大等名校更低，讓人不得不重新思考這場教育「軍備競賽」背後的驅動因素。

家長們爭先恐後送孩子進明星私立中學，競爭激烈程度直逼國內頂尖大學，以再興中學為例，錄取率僅8.4%。（圖擷取自再興中小學官網）

少子化本應讓升學競爭降溫，但在明星私校入學這條賽道上，反而因為家長的焦慮和對「名校光環」的迷信，讓窄門變得更窄。面對逐漸萎縮的學生總量，為何頂尖私校反而吸引更多家長搶破頭？關鍵就在於這些學校長期營造出的「升學保證」形象，以及社會氛圍對名校迷思的加持。當明星私校錄取率比頂尖大學還低，這不僅是教育資源分配問題，更折射出台灣家長普遍存在的教育不安全感。

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這股名校搶破頭的現象，背後其實是一場「早期篩選」的遊戲。部分明星私校學生最終考上頂尖大學的比例高達七至八成，這樣的數字直逼建中、北一女等頂尖高中，讓私校不僅成為菁英教育的象徵，更變成一條看似穩妥的升學捷徑。

「及早送進私校名校，就等於提前取得頂大門票」，這句話雖是坊間流傳，卻深刻反映出台灣家長內心的升學焦慮與競爭文化。在高度升學主導的社會氛圍下，台灣的教育並非真正以培養孩子的多元素養為目標，而是將孩子送進特定軌道，期望從小到大的「一路順遂」。這種升學邏輯的扭曲，讓小學升國中的選校壓力，竟然比大學考試還要殘酷。當教育等同於「階級再製」，優勢資源不斷集中於少數菁英家庭與明星學校，教育公平與階級流動性自然也受到嚴重壓縮。

在高度升學主導的社會氛圍下，台灣的教育並非真正以培養孩子的多元素養為目標，而是將孩子送進特定軌道，期望從小到大的「一路順遂」。示意圖。（資料照）

更值得深入探討的，是明星私校如何透過制度設計與內部機制，強化這場「菁英選拔賽」。正如教育專家蔡崇華所說，「私中是一種過濾機制」，相較於公立國中只能常態分班，私校擁有更大的彈性與自主權，能依據學生能力、家長需求，設計出各式各樣的分班制度，藉此創造差異化學習進度。

這種「提前篩選、分級培養」的機制，讓私校不必等到國中會考就能提前篩選、分流，讓學校在升學榜單上始終占有優勢。然而，這樣的「機制優勢」，究竟是提升整體教育水平，還是進一步強化教育資源壟斷，值得社會深思。

當少數私校掌握了升學的「金鑰匙」，公立學校只能在資源有限的條件下苦苦支撐，教育資源的兩極化問題將越來越嚴重。未來，台灣教育是否將走向「雙軌制」，明星私校培養未來的菁英領袖，普通公校則成為教育資源弱勢群的集散地，這樣的趨勢不容忽視。

明星私校搶破頭現象，是台灣教育體制結構性失衡的警訊，教育主管機關應正視教育資源分配失衡、升學至上的文化迷思。（資料照）

從搶月子中心、托嬰中心，到如今搶進明星私校，這條台灣父母的「育兒升學焦慮之路」，不僅是個人選擇，更是整體社會價值觀的縮影。當教育被高度工具化、階級化、競爭化，家長的焦慮只會持續擴散，孩子的學習也將淪為被動應對的無奈旅程。明星私校的搶破頭現象，從表面看是名校光環的吸引力，從深層來看，卻是台灣教育體制結構性失衡的警訊。當我們為一紙明星私校錄取通知書歡欣鼓舞時，也應該反思，這樣的教育競爭模式，究竟為孩子帶來什麼樣的未來？政府與教育主管機關若不正視教育資源分配失衡、升學至上的文化迷思，這場「搶名校」的戰爭，只會越演越烈，最終受害的，將是我們的下一代。

（作者為科技業）

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