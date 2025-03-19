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曹興誠八不居士》依法反擊翁曉玲、謝寒冰等抹黑、抹黃的霸凌行為

我自從擔任領銜人，推動罷免徐巧芯之後，由中共幕後策劃的抹黑、抹黃、潑糞，排山倒海而來，對我作人格霸凌。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/03/19 15:47

◎ 曹興誠

我自從擔任領銜人，推動罷免徐巧芯之後，由中共幕後策劃的抹黑、抹黃、潑糞，排山倒海而來，對我作人格霸凌。

一般人可能受不了，幸好我不是一般人。我對毀、譽、稱、譏，已不為所動；對苦、樂、利、衰，也已能化煩惱為菩提。

國民黨立委翁曉玲。（資料照）國民黨立委翁曉玲。（資料照）

我委請的律師，今天下午，已向臺北地方法院提出民事告訴，請求法院判決翁曉玲對我惡性誹謗，並給予我四千多萬台幣的賠償

這四千多萬，是統計翁曉玲擔任四年立法委員所支領之薪資、助理費、辦公室租金、出差補助等。這些均來自納稅人繳納之公帑，應當為公共利益服務。然而翁曉玲種種作為，已明顯偏離其立委職責，自應要求全數繳回，以符公道。

未來法院判決給予本人之賠償，本人將全數捐贈給陽明交大。

謝寒冰方面，我早已默默提出告訴，謝寒冰也已經在其YT 頻道上承認，受到刑事局的約談。

謝寒冰雖然言行猖狂，卻很無知，不知其犯行的嚴重。關於他被法辦的進度，我想他自己會不斷向外招認，我會默默觀察，如果他所言不實，我會予以糾正。

另外我也在進行蒐証，將陸續對侵犯我隱私權的媒體或自媒體提出告訴。現在還在散布我的私人照片者，請立即撤除，免遭訟累。

還有，在這次大罷免活動中，受到身體或言語霸凌，或被無理查水表、驅趕者，請向你們的罷團申訴，我會委請律師，幫你們討回公道

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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