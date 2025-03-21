民主之盾》境外敵對勢力的威脅和民主的正當防衛

賴清德總統在中國通過反分裂國家法滿二十周年前一天發表國安談話，將中國界定為境外敵對勢力，針對國安和統戰威脅提出17項因應策略。本文將從民主防衛、中國對台滲透和認知作戰的反制來分析賴總統國安策略的意涵。中國對台的威脅從來沒有停歇過，甚至是日益加劇。

◎ 蔡榮祥／國立中正大學政治系教授

一、境外敵對勢力的威脅和民主正當防衛

賴清德總統在中國通過反分裂國家法滿二十周年前一天發表國安談話，將中國界定為境外敵對勢力，針對國安和統戰威脅提出17項因應策略。本文將從民主防衛、中國對台滲透和認知作戰的反制來分析賴總統國安策略的意涵。中國對台的威脅從來沒有停歇過，甚至是日益加劇。

賴清德總統日前召集國安高層會議，盤點中國5大威脅，提出17項作為因應。（圖：總統府提供）

從2024年1月13號賴清德當選中華民國總統，一年以來，中國執行灰色地帶戰略，總共派遣軍機五千多架次（其中有高達一半以上的軍機越過海峽中線）、2500艘軍艦、200艘海警船和83顆衛星氣球。同時，之中執行兩次聯合利劍演習以及在台灣屏東外海40海里劃定禁限區進行射擊訓練。換言之，中國運用介於和平和戰爭之間的灰色地帶戰略來侵擾和威脅台灣的安全已經成為常態化的行動。

請繼續往下閱讀...

這些灰色地帶戰略行動正是中國自己在其反分裂國家法所指稱的非和平方式的行動。反分裂國家法第八條規定，台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。中華人民共和國一直虛幻式地建構台灣是中華人民共和國（中國）的一部分之一中原則，與法律上和實體上完全背離。

當賴清德總統宣示中華民國和中華人民共和國互不隸屬以及中華民國之主權屬於中華民國國民後，被中國主觀地認定成是台獨分裂勢力要讓台灣從中國分裂出去，然後再用非和平的行動來威逼台灣和破壞台海現狀。賴清德總統所提的因應策略是為了因應外在敵對威脅的正當防衛和韌性強化，而不是升高軍事戰備等級或是宣布戒嚴。

長期以武力威脅台灣的是中華人民共和國或中國共產黨。圖為國防部19日公布中共解放軍進入台海周邊空域活動，共偵獲共機13架次，其中1架次逾越海峽中線，另有10艘次共艦在台海周邊活動。（國防部提供）

長期以武力威脅台灣的是中華人民共和國或中國共產黨，而不能刻意嫁禍是台灣主動挑釁中國所造成的。中華民國的客觀存在事實對於中華人民共和國來說，就是芒刺在背無法容忍。賴清德總統所提的因應措施之主要目的是喚醒國人的憂患意識，強化守護台灣的決心意志。

二、中國對台的滲透

中國對台除了軍事威逼之外，還執行蘇聯共產黨領袖列寧所提倡的最堅強的堡壘必須從內部攻破之戰略，企圖從台灣內部進行統戰和滲透，以遂行其統一的目標。台灣軍中最近發生許多被嚴重滲透的案件。

其一是一位陸軍退役軍官利用金錢收買現役軍官，並教唆該軍官駕駛軍用直升機叛逃到中國大陸，以及利誘軍官拍攝心戰影片，表示願意投降中共解放軍和竊取軍中機密，案經法院三審，以違反國安法和貪汙治罪條例定讞。其二是空軍退役軍官遭到中國大陸情治人員收買，在台灣吸收空軍作戰指揮部現役軍官，將台灣戰機掛載雄三飛彈作戰運用等機密傳送給中國大陸情治人員，相關案件正被高檢署起訴和高分院審理中。其三是曾任花東防衛司令官、六軍團副司令的退役中將高安國，被統促黨總裁張安樂引薦去中國，被中共吸收，協助在台發展武裝組織，目前已被高檢署起訴求重刑，正在高分院進行審理中。

陸軍退役中將高安國涉違反國安法發展組織罪，已被移送高檢署偵辦羈押禁見。（取自高安國臉書）

這些事件絕對不是單一偶發事件，而是中國企圖利用金錢等不當利益來吸收台灣退役軍官，藉由其過去的軍中人脈滲透到部隊中竊取國家重要的軍事機密，甚至是要現役軍官駕駛軍中的直升機叛逃。目前，軍方正對於新態樣的叛國行為如拍攝心戰影片對於中國效忠，研擬增訂陸海空軍刑法24條第四項，以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法或其他方式對敵人為效忠之表示，足以生軍事上之不利益者，處一年以上七年以下有期徒刑。

針對這些軍隊被滲透的層出不窮事件，賴清德總統認為如果現役軍人涉及叛亂、利敵、洩密、廢弛職務、抗命等軍事犯罪，應該交由軍事法院來進行審判。藉由專業和專責的法院審判，較能夠有效因應目前軍中層出不窮的國安犯罪問題。

三、認知作戰的反制

最近台灣發生一起沸沸揚揚的認知作戰事件。陸配亞亞在台灣社群媒體上提倡大陸武力統一台灣，已經不需要其他理由、遲遲不武統、希望四川艦成軍第一功，就是收復台灣等言論，被內政部移民署認定違反《兩岸人民關係條例》，並依據《大陸地區人民在臺灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法》第14條第1項第4款規定，以「有危害國家安全或社會安定之虞」為由，廢止其居留許可。

鼓吹武統的中配劉姓網紅被移民署廢止在台依親居留許可，須限期離開台灣。（圖擷取自Youtube「亞亞在台灣」）

賴清德總統針對回應，鼓吹戰爭仇恨和強暴罪行，傷害自己的國家和國人不是言論自由，是聯合國公民與政治權利國際公約所明確規範的犯罪行為。聯合國公民與政治權利國際公約第十九條規定，言論自由並不是毫無限制的，如果為了國家安全可以限制言論自由。第二十條第一項規定，任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止之。

陸配亞亞的武統言論是不值得保護的低階言論，特別是如果讓鼓吹戰爭或侵略佔領的內容可以持續地在台灣宣傳，將會嚴重影響國家安全和社會秩序。台灣是一個享有高度言論自由的國家，但同時也是一個需要保護國家安全和對抗認知作戰的法治國家。

四、結論

中國是一個從來沒有放棄以武力併吞台灣的境外敵對勢力。其不僅運用和執行軍事行動和灰色地帶戰略來威逼台灣，同時也透過統戰和滲透的手段來分化甚至是腐蝕台灣的國家機器和民主政治，以遂行其併吞統一的野心。台灣面對中國排山倒海的威脅進逼和利誘滲透，提升防備和警覺是必要的因應措施（不是戒嚴，更不是宣布戰爭狀態或準戰爭狀態），更重要的是不要讓投降主義和綏靖主義的主張瀰漫並弱化台灣防禦的心志，只有增強實力和民主防衛來抵抗中國的威脅和入侵才是不二法門。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法