自由開講》救民主免於瓦解的正道

◎ 陶正聲

立法院日前對行政院所提總預算、財劃法覆議案記名表決，藍白立委以人數優勢，聯手否決了兩項覆議案，維持原決議。離譜的是，總預算案有多達七個政府機關被藍白立委刪除的預算數超過政府所編列的預算數，其中包括國土署社會住宅的興建預算也遭到超刪。還有多個機關預算被不合理刪減至難以達成編列目的的窘況。

藍白立委以人數優勢，聯手否決了行政院所提總預算、財劃法覆議案。（資料照）

按大法官釋字第391號解釋，立法委員於審議中央政府總預算時，不僅刪減預算須在合理的範圍之內，更不得削減原預算之項目。大法官的理由在於，這樣的刪減，涉及施政計畫內容之變動與調整，易導致政策成敗無所歸屬，責任政治難以建立。如此有違行政權與立法權分立制衡的原理，應為憲法所不許。

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藍白立委聯手刪除的預算數超過政府在該等項目所編列的預算數，此舉無異於削減原預算之項目，依釋字第391號解釋，應為憲法所不許。另外，多個機關有多項預算被不合理刪減至難以達成編列目的之窘況。這樣的刪減也逾越了釋字第391號所揭示立法委員對總預算案僅得為合理刪減之範圍，而達到了不合理刪減的程度，導致政策成敗無所歸屬，責任政治難以建立，有違權力分立制衡的原理，恐已涉及違憲。

學者Linz和Stepan從事民主體制瓦解的研究，獲得國際學者廣泛認同。其主張在民主鞏固的國家，沒有任何顯著的社會或政治勢力想以非法、違憲或反民主的方式達成他們的目的。觀察藍白立委兩會期以來的表現，包括聯手通過國會擴權法案已被憲法法庭宣告多數違憲、修選罷法阻礙人民行使憲法賦予之罷免權、修憲訴法癱瘓憲法法庭、以違憲方式刪總預算、修財劃法違反憲法權力分立原則。總而言之，藍白立委的聯手作為與前述國際廣泛認同的民主鞏固概念架構背道而馳。

以罷免減少對民主制度不忠誠或半忠誠的立委人數，才是公民救民主體制免於瓦解的正道。（資料照）

諷刺的是，Linz和Stepan的研究也提出民主體制瓦解的徵象表現於：對民主制度不忠誠或半忠誠的政客人數的增加。因此，發動罷免的公民團體對政治現況的憂慮是有科學研究的根據。如今之計，只有以罷免減少對民主制度不忠誠或半忠誠的立委人數，才是公民救民主體制免於瓦解的正道。

（作者為社會人士）

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