晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》若要台灣韌性好，健保投資不可少

2025/03/19 12:00

◎ 林應然

醫療崩壞逐漸惡化已久，醫師早已示警，近來藥師、護理師也跟隨了。既然健保資源受限而血汗醫療，醫療人員的自救之道當然就是往低風險高所得的方向移動，醫師如此，藥師、護理師也不遑多讓。所謂的「五大皆空」早已是多年常態，無足為奇。錢多事少離家近，悠閒安眠全家幸，良禽擇木而棲更是普遍的人性。要求每一位醫師、護理師犧牲奉獻把職業當志業，當史懷哲、當南丁格爾是不切實際的事，良好的政策才能導正醫療人員往正向發展。醫療給付如果不足，多數人會用腳選擇執業地點，誰要「呆」在風險高、憂斷腸、日辛酸、夜難寢的生死科別，那些即使還願意留在醫院工作的醫護，也有隨時離職他就的準備。

因健保資源受限而形成血汗醫療，醫療人員的自救之道當然就是往低風險高所得的方向移動。（資料照）因健保資源受限而形成血汗醫療，醫療人員的自救之道當然就是往低風險高所得的方向移動。（資料照）

入芝蘭之室久而不聞其香，許多台灣的民眾在香氣四溢的健保制度中享受慣了，由奢入儉難，如果今天要他們提高保費，要提高部分負擔，要分級醫療，不要直接到醫院就診，恐有一定難度，再加上選票考量，所以非關藍綠，歷年來不論何黨執政，都不願得罪廣大選民影響選票，只好繼續犧牲少數的醫護，但長壓的竹竿，即使韌性良好，終會折斷。

雖然醫護屢屢怨聲載道，要求一點一元，形同要求廢除總額制度，但平心而論，這任的衛福部長已經開風氣之先，將許多原本不屬於健保項目的預防保健預算踢出健保，又將總額成長率大幅提高，可說已是歷年來對醫療給付最友善的部長了，好到甚至連醫改會及督保盟吃味說要將部長告到監察院，只是杯水車薪，滅不了醫療的火氣與怨氣。巧婦本就難為無米之炊，有言，有錢不是萬能，但沒錢萬萬不能，是以在野黨也深諳其道想藉預算刪減讓執政黨動彈不得

針對護理師短缺問題，衛福部研議推動「護理人員跨科支援指引」，引發護理界不滿，護師工會甚至揚言要提告衛福部長邱泰源（見圖）瀆職。（資料照）針對護理師短缺問題，衛福部研議推動「護理人員跨科支援指引」，引發護理界不滿，護師工會甚至揚言要提告衛福部長邱泰源（見圖）瀆職。（資料照）

這次護理師短缺，衛福部想與醫院共同訂定「護理師跨科支援指引」，引發護理界不滿，認為會增加護理人員的身心壓力與執業風險，更可能危及病人照護品質，此事讓人想起2003年SARS時期，當時許多科醫師都推說這不是我家的事，雙手一攤，置身事外，影響人力調度，後來政府認為此風不可長，仿照日本引進PGY（畢業後一般科訓練）制度，所有將來的專科醫師都要先有基本的一般科訓練，此事在這回的新冠疫情也發揮一定的防疫效果，畢竟專科醫師也要可以充當大量傷患來臨時的助力，護理師何嘗不應如此，甚至本來護理師就沒有像醫師那般專科化，換科別執業的例子很多，當然要專精於該科需要一些時間歷練，但絕對不是不能跨科支援或轉科，護師工會顧問陳玉鳳揚言要告衛福部長邱泰源「瀆職」實在是莫須有。

呼籲政府能善用此次的超收預算於全民健康，與其如在野黨提議發放全民一萬元，何妨利用於全民健康投資，畢竟醫療崩壞沉疴已久，需要大刀闊斧去解決，總統與衛福部長都是醫師出身，應該更能深刻體會此事，莫負大家的期望，也希望在野黨不要杯葛此事，因為這也是你們再三質詢要求執政黨兌現的議案

（作者為中華民國基層醫療協會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書