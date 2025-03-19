自由開講》若要台灣韌性好，健保投資不可少

◎ 林應然

醫療崩壞逐漸惡化已久，醫師早已示警，近來藥師、護理師也跟隨了。既然健保資源受限而血汗醫療，醫療人員的自救之道當然就是往低風險高所得的方向移動，醫師如此，藥師、護理師也不遑多讓。所謂的「五大皆空」早已是多年常態，無足為奇。錢多事少離家近，悠閒安眠全家幸，良禽擇木而棲更是普遍的人性。要求每一位醫師、護理師犧牲奉獻把職業當志業，當史懷哲、當南丁格爾是不切實際的事，良好的政策才能導正醫療人員往正向發展。醫療給付如果不足，多數人會用腳選擇執業地點，誰要「呆」在風險高、憂斷腸、日辛酸、夜難寢的生死科別，那些即使還願意留在醫院工作的醫護，也有隨時離職他就的準備。

因健保資源受限而形成血汗醫療，醫療人員的自救之道當然就是往低風險高所得的方向移動。（資料照）

入芝蘭之室久而不聞其香，許多台灣的民眾在香氣四溢的健保制度中享受慣了，由奢入儉難，如果今天要他們提高保費，要提高部分負擔，要分級醫療，不要直接到醫院就診，恐有一定難度，再加上選票考量，所以非關藍綠，歷年來不論何黨執政，都不願得罪廣大選民影響選票，只好繼續犧牲少數的醫護，但長壓的竹竿，即使韌性良好，終會折斷。

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雖然醫護屢屢怨聲載道，要求一點一元，形同要求廢除總額制度，但平心而論，這任的衛福部長已經開風氣之先，將許多原本不屬於健保項目的預防保健預算踢出健保，又將總額成長率大幅提高，可說已是歷年來對醫療給付最友善的部長了，好到甚至連醫改會及督保盟吃味說要將部長告到監察院，只是杯水車薪，滅不了醫療的火氣與怨氣。巧婦本就難為無米之炊，有言，有錢不是萬能，但沒錢萬萬不能，是以在野黨也深諳其道想藉預算刪減讓執政黨動彈不得。

針對護理師短缺問題，衛福部研議推動「護理人員跨科支援指引」，引發護理界不滿，護師工會甚至揚言要提告衛福部長邱泰源（見圖）瀆職。（資料照）

這次護理師短缺，衛福部想與醫院共同訂定「護理師跨科支援指引」，引發護理界不滿，認為會增加護理人員的身心壓力與執業風險，更可能危及病人照護品質，此事讓人想起2003年SARS時期，當時許多科醫師都推說這不是我家的事，雙手一攤，置身事外，影響人力調度，後來政府認為此風不可長，仿照日本引進PGY（畢業後一般科訓練）制度，所有將來的專科醫師都要先有基本的一般科訓練，此事在這回的新冠疫情也發揮一定的防疫效果，畢竟專科醫師也要可以充當大量傷患來臨時的助力，護理師何嘗不應如此，甚至本來護理師就沒有像醫師那般專科化，換科別執業的例子很多，當然要專精於該科需要一些時間歷練，但絕對不是不能跨科支援或轉科，護師工會顧問陳玉鳳揚言要告衛福部長邱泰源「瀆職」實在是莫須有。

呼籲政府能善用此次的超收預算於全民健康，與其如在野黨提議發放全民一萬元，何妨利用於全民健康投資，畢竟醫療崩壞沉疴已久，需要大刀闊斧去解決，總統與衛福部長都是醫師出身，應該更能深刻體會此事，莫負大家的期望，也希望在野黨不要杯葛此事，因為這也是你們再三質詢要求執政黨兌現的議案。

（作者為中華民國基層醫療協會理事長）

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