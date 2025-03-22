沈榮欽國際視野》我們住在黑洞中？

Lior Shamir 教授指出，另一種解釋是宇宙誕生時就是旋轉的，但這就意味著現有的宇宙理論是不完整的，而與黑洞宇宙學等理論相符，這可能代表整個宇宙都在一個超大黑洞的內部。

◎ 沈榮欽

韋伯太空望遠鏡 （JWST）最近的發現也許會讓很多人大吃一驚。

它發現絕大多數深空以及迄今為止觀測到的早期星系都在朝著同一方向旋轉；大約三分之二的星系順時針旋轉，另外三分之一則是逆時針旋轉。

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韋伯太空望遠鏡 （JWST）最近發現絕大多數深空及早期星系都在朝著同一方向旋轉。（取自貼文）

這令人困惑。因為在一個隨機的宇宙中，科學家認為應該會有 50% 的星系朝一個方向旋轉，而另外 50% 則朝另一個方向旋轉，但是我們的宇宙似乎並非如此。

天文學家認為這有兩種可能：

♦️ 第一種解釋比較簡單：這可能是銀河系自轉造成的。

過去科學家認為我們星系的自轉速度太慢，不會對韋伯太空望遠鏡的觀測產生重大的影響，但也許事實並非如此。

Lior Shamir 教授說：「如果確實如此，我們將需要重新校準深空宇宙的距離測量。距離測量的重新校準還可以解釋宇宙學中的其他幾個未解問題，例如宇宙膨脹率的差異以及根據現有的距離測量預計比宇宙本身更古老的大型星系。」

♦️ 第二種解釋就比較驚人。Lior Shamir 教授指出，另一種解釋是宇宙誕生時就是旋轉的，但這就意味著現有的宇宙理論是不完整的，而與黑洞宇宙學等理論相符，這可能代表整個宇宙都在一個超大黑洞的內部。

黑洞宇宙學，也稱為「史瓦西宇宙學」，認為我們的可觀測宇宙可能是更大的母宇宙中黑洞的內部。

我們的宇宙其實在母宇宙的一個巨大黑洞中。圖為韋伯太空望遠鏡證實宇宙擴張速度快於科學界預期。（路透檔案照）

這個想法最早由理論物理學家 Raj Kumar Pathria 和數學家 IJ Good 提出。他們的理論也意味著我們宇宙中的每一個黑洞都可能是通往另一個「嬰兒宇宙」的大門。這些宇宙對我們來說是無法觀測的，因為它們也位於「事件視界」（黑洞邊界，連光都無法逃逸）之後，光無法從那裡逃逸，這意味著訊息永遠無法從黑洞內部傳遞到外部觀察者。

這是根據愛因斯坦廣義相對論的擴展理論而得出的結論，每個黑洞都會在內部產生一個新的嬰兒宇宙，並形成一個「愛因斯坦 － 羅森橋」，或稱為一個「蟲洞」，將這個宇宙與黑洞所在的母宇宙連接起來。

根據該理論，母宇宙是新宇宙唯一的白洞的另一側，白洞是一片無法從外部進入的空間區域，可以被認為是黑洞的反面。Nikodem Poplawski 說：「因此，我們自己的宇宙可能是另一個宇宙中黑洞的內部，物質穿過事件視界的運動只能朝一個方向發生，這導致事件視界的過去和未來不對稱，在新生宇宙的任何地方都是如此。」

他總結說：「我認為對旋轉宇宙最簡單的解釋，就是宇宙誕生於一個旋轉的黑洞。時空扭轉提供了最自然的機制，可以避免黑洞中的奇點，而是創造一個新的封閉宇宙，我們宇宙中由其母黑洞的旋轉軸繼承的首選軸可能影響了星系的旋轉動態，從而產生了觀察到的順時針和逆時針不對稱現象。」

換句話說，我們的宇宙其實在母宇宙的一個巨大黑洞中，但我們永遠也觀察不到它，只能透過旋轉宇宙推測結果。



（作者為加拿大約克大學副教授）



本文經授權轉載自一個沈榮欽臉書：【我們住在黑洞中？】





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