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自由開講》「中國是和平頭號威脅」 國際民主陣營共識

2025/03/26 20:00

◎ 王濬

賴總統召開國安高層會議後列出中國對台五大威脅與17項因應策略，強調「中國已是《反滲透法》所定義的『境外敵對勢力』」，「我們沒有選擇，必須採取更積極的作為」以保護自由民主和生活方式。在中共舉行「反分裂法20週年」前夕，賴總統的宣示等於提前與中共的統戰暗黑勢力「直球對決」。

賴總統針對當前五大國安及統戰威脅，提出十七項因應策略，並定義中國「境外敵對勢力」。（資料照）賴總統針對當前五大國安及統戰威脅，提出十七項因應策略，並定義中國「境外敵對勢力」。（資料照）

賴總統定義中國「境外敵對勢力」 正是時候

在《反滲透法》中，明確「境外敵對勢力」的定義為「與我國交戰或武力對峙之國家、政治實體或團體。主張採取非和平手段危害我國主權之國家、政治實體或團體，亦同」。

放諸全世界，如今對台灣明顯懷有敵意、更不遮掩「武力侵犯」意圖，甚至高官公開向世界宣告「統一後」要對台灣人民「再教育」清洗的國家只有一個。

中國國防部發言人吳謙最近才重申「不會承諾放棄使用武力」。 （圖片取自中國國防部）中國國防部發言人吳謙最近才重申「不會承諾放棄使用武力」。 （圖片取自中國國防部）

中共國防部發言人還嗆武統 共機鑑不時環島軍演

而這個國家，就在總統講話不到一週前，才由國防部發言人在「兩會」上重申「不會承諾放棄使用武力」也剛向世界宣布高達新台幣8兆710億、年增7.2%的龐大軍費；更不要論軍機軍艦一天到晚在台灣周邊侵擾還不時舉行「環島軍演」了——如果這樣還不算是「境外敵對勢力」，那真是把頭埋進沙裡地太徹底。

共機共艦不時繞台舉行「環島軍演」。圖為共軍發布「聯合利劍-2024B」演習區域示意圖。（翻攝自中國解放軍東部戰區微博）共機共艦不時繞台舉行「環島軍演」。圖為共軍發布「聯合利劍-2024B」演習區域示意圖。（翻攝自中國解放軍東部戰區微博）

那些說總統把中國定義為敵對勢力是在「渲染中國威脅、挑動反中情緒」的人，該看看世界各國是如何定義中國的——前美國國務卿首席顧問余茂春公開稱「中國對美國是頭號威脅，對於全世界也是頭號威脅」、英國軍情五處（MI5）指出「中國是最大的長期威脅」、德國外長公開稱「中國是全球性挑戰」且「危及世界和平基礎」、日本政府早就把中國視為「有史以來最大的戰略挑戰者」，澳洲的戰略報告更寫明「中國軍事擴張是二戰結束來，規模最大且最具野心的國際威脅」。

從美洲到大洋洲，從太平洋到大西洋，「中國是和平頭號威脅」早就是民主陣營共識。而台灣面對處境，更不會比這些國家有任何高枕無憂或粉飾太平的本錢。中國威權主義擴張是現在進行式，而台灣就是「中國霸權夢」的第一站。

台灣的「民主防護網」 在馬執政漏洞大開

台灣的「民主防護網」與國安法制，在馬英九政府時是漏洞大開、完全「不設防」；在蔡英文政府時好不容易逐一補上，如今卻又在傅崐萁率領的藍白聯軍一路「毀憲亂政、親中滅台」攻勢下，不顧國家安全與社會觀感地打開各種「國安漏洞」與「統戰之門」。

面對國共攜手「滅台大計」，明確國人對於「中國就是境外敵對勢力」的認知只是第一步，接下來，如何落實賴總統所提的17項因應策略、強化國安法制與國家安全網，才是更關鍵的下一步。

台灣已經沒有任何時間可以給藍白繼續虛耗與亂來，如果他們還要繼續奉「北京中央」意旨大開方便中共統戰滲透台灣的大門，那麼也將先面對人民越燒越旺的共同怒火。

（作者為青年政治工作者、兩岸政策研究員）

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