名家分享~李明哲》中國政府「野蠻」行徑 我們看到了！

因為公布富察總編輯的判決書，只會讓這份判決書成為中國打壓言論和出版自由的鐵證。 因為富察總編及所有的行為，就是在台灣「合法」出版書籍。 只會證明中國雖然號稱自己是中華民族偉大復興，但卻不願意遵守現代文明國家基本的法治精神。

◎ 李明哲

只要被中國政府指控牽涉「國家安全」的案件，從逮捕到審判基本都是「秘密」進行，不可能真正「公開」。

我自己在2017年那場有如戲劇被中國政府安排好的審判，也是在李凈瑜國內國外努力奔走和控訴下，才爭取到的「特例」。

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我2017年那場有如戲劇被中國政府安排好的審判，也是在李凈瑜國內國外努力奔走下，才爭取到的「特例」。（法新社檔案照）

我們認為的「公開」，起訴書、判決書都是可供公眾瀏覽、公評，審判開放給家人旁聽。但中國的「公開」，大概就是「公開」給當事人和中國政府國家安全相關人員。

所以中國不會和外界正大光明公布富察總編輯的具體犯罪事實，更不願意光明磊落的讓旁人確認富察總編輯的人身安全。

因為公布富察總編輯的判決書，只會讓這份判決書成為中國打壓言論和出版自由的鐵證。

因為富察總編及所有的行為，就是在台灣「合法」出版書籍。

只會證明中國雖然號稱自己是中華民族偉大復興，但卻不願意遵守現代文明國家基本的法治精神。

八旗文化總編輯「富察」李延賀遭中共關押逾2年，被中共「秘密起訴」。（翻攝臉書）

因為富察總編即在任何民主國家，他的所作所為都會贏來「尊敬」

這樣的國家，卻好意思批評台灣不保護在台中國配偶，倡導「武力入侵台灣」的言論自由。而台灣竟然也有一些人在捍衛這些武力入侵的言論自由，卻對富察總編輯的「言論自由」，一句話也不敢吭聲，這群人言行的「虛偽」是台灣最應該被鄙夷的。

我對中國政府從來沒有任何期待，和中國政府說現代文明，只能是緣木求魚。

我只想告訴中國政府：「綁架式的恐嚇只會激起台灣人對中國的反感與唾棄，我們不願意背離文明價值，向野蠻的統治妥協。」

對於擁有民主自由的台灣來說，野蠻統治文化的中國，當然是「敵國」！

本文經授權轉載自李明哲臉書











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