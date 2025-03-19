晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~李明哲》中國政府「野蠻」行徑 我們看到了！

因為公布富察總編輯的判決書，只會讓這份判決書成為中國打壓言論和出版自由的鐵證。 因為富察總編及所有的行為，就是在台灣「合法」出版書籍。 只會證明中國雖然號稱自己是中華民族偉大復興，但卻不願意遵守現代文明國家基本的法治精神。
名家分享

名家分享

2025/03/19 09:30

◎ 李明哲

只要被中國政府指控牽涉「國家安全」的案件，從逮捕到審判基本都是「秘密」進行，不可能真正「公開」。

我自己在2017年那場有如戲劇被中國政府安排好的審判，也是在李凈瑜國內國外努力奔走和控訴下，才爭取到的「特例」。

我2017年那場有如戲劇被中國政府安排好的審判，也是在李凈瑜國內國外努力奔走下，才爭取到的「特例」。（法新社檔案照）我2017年那場有如戲劇被中國政府安排好的審判，也是在李凈瑜國內國外努力奔走下，才爭取到的「特例」。（法新社檔案照）

我們認為的「公開」，起訴書、判決書都是可供公眾瀏覽、公評，審判開放給家人旁聽。但中國的「公開」，大概就是「公開」給當事人和中國政府國家安全相關人員。

所以中國不會和外界正大光明公布富察總編輯的具體犯罪事實，更不願意光明磊落的讓旁人確認富察總編輯的人身安全。

因為公布富察總編輯的判決書，只會讓這份判決書成為中國打壓言論和出版自由的鐵證。

因為富察總編及所有的行為，就是在台灣「合法」出版書籍。

只會證明中國雖然號稱自己是中華民族偉大復興，但卻不願意遵守現代文明國家基本的法治精神。

八旗文化總編輯「富察」李延賀遭中共關押逾2年，被中共「秘密起訴」。（翻攝臉書）八旗文化總編輯「富察」李延賀遭中共關押逾2年，被中共「秘密起訴」。（翻攝臉書）

因為富察總編即在任何民主國家，他的所作所為都會贏來「尊敬」

這樣的國家，卻好意思批評台灣不保護在台中國配偶，倡導「武力入侵台灣」的言論自由。而台灣竟然也有一些人在捍衛這些武力入侵的言論自由，卻對富察總編輯的「言論自由」，一句話也不敢吭聲，這群人言行的「虛偽」是台灣最應該被鄙夷的。

我對中國政府從來沒有任何期待，和中國政府說現代文明，只能是緣木求魚。

我只想告訴中國政府：「綁架式的恐嚇只會激起台灣人對中國的反感與唾棄，我們不願意背離文明價值，向野蠻的統治妥協。」

對於擁有民主自由的台灣來說，野蠻統治文化的中國，當然是「敵國」！

本文經授權轉載自李明哲臉書



不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書