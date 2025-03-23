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檔案瑰寶》從北溝到外雙溪：國立故宮博物院的遷建

國立故宮博物院當年隨政府遷臺，暫時將典藏的瑰寶文物存放臺中糖廠倉庫，後來移往霧峰北溝，1957年設置陳列室公開展示，引起國內外關注。受限空間規模，遷址臺北外雙溪擴建新館，1965年新館落成，對外開放迄今，不僅是國內知名觀光景點，更是全球研究中華文化的重鎮。
檔案樂活情報網

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2025/03/23 13:00

檔案瑰寶》從北溝到外雙溪：國立故宮博物院的遷建圖一：刊頭 座落陽明山下的故宮博物院
案名：公共、藝文建設（圖書館、國父紀念館、中正紀念堂、文化中心）
檔號：0051/0065/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

◎ 黃宇暘／國家發展委員會檔案管理局應用服務組約用研究員

1925年10月10日，國立故宮博物院（以下簡稱故宮）成立，以保存與整理紫禁城內歷代皇室收藏、珍品為要務，館藏包括青銅器、瓷器、書畫、玉器等重要文物。1931年九一八事變爆發，日本對華軍事威脅增強，故宮為躲避戰火威脅，擬定南遷計畫，將重要文物從北平（今北京）運往南京、上海等地。1937年盧溝橋事變後，文物被迫西遷長沙、貴陽及重慶等地。1945年對日戰爭勝利後，文物東移回到南京。隨著國共戰爭爆發，故宮精選文物，跨海運至臺灣。

1949年前後，故宮、中央博物院籌備處、中央圖書館、北平圖書館、中央研究院、外交部等機關以三批海運方式，從南京將文物運抵臺灣，除了中央研究院與外交部部分文物外，其餘機關文物多存放在臺中糖廠倉庫（圖1），其中故宮文物總計2,972箱。這些機關也就近向臺中糖廠租用土地興建辦公處所與宿舍，以便就近管理（圖2）。

檔案瑰寶》從北溝到外雙溪：國立故宮博物院的遷建圖1 臺中糖廠同意撥借倉庫
案名： 運台文物存放保管暨北溝庫房借地營建等在台諸事
檔號：0038/500/001
來源機關：國立故宮博物院
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》從北溝到外雙溪：國立故宮博物院的遷建圖2 中央博物院新建辦公宿舍設計圖
案名：運台文物存放保管暨北溝庫房借地營建等在台諸事
檔號：0038/500/001
來源機關：國立故宮博物院
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

由於臺中糖廠倉庫鄰近市區，空間開放，容易遭到空襲，於教育部長杭立武勘查後，決定另外尋覓適當的存放地點。1949年底，經過多方的勘查，決定擇選臺中霧峰北溝山麓為新庫房地點。在此期間，杭立武部長考量精簡政府組織以節省經費，決定將故宮與中央圖書館、北平圖書館、中央博物院、中華教育電影製片廠等合併為「國立中央博物圖書院館聯合管理處」（以下簡稱聯管處）（圖3）。

檔案瑰寶》從北溝到外雙溪：國立故宮博物院的遷建圖3 故宮等合併為聯管處
案名：其他
檔號：0038/03.18/01
來源機關：國家圖書館
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1950年4月，占地十餘甲的北溝庫房完工，採ㄇ字形設計，有三座庫房，每座可容納1,600箱文物。庫房以磚牆建築為主，設有防潮、防蟲及通風設施，內部空間參考抗戰期間故宮保存文物的經驗，採木架堆疊方式存放文物箱件，底部墊高以利通風。庫房右前方另設有辦公室與暗房，用於文物的編目、登記及攝影工作。

為提升故宮文物存放的安全性，聯管處於1952年規劃在庫房附近增建防空山洞，容納600箱精選文物。1953年山洞開挖，內部設置冷氣通風設備，調節空氣濕度。雖然山洞內部增設了冷氣通風機調節濕度，但始終無法克服漏水問題，書畫類等容易受潮的文物自然不宜進駐。

隨著國內外人士參觀故宮文物的需求性不斷增加，聯管處爭取亞洲基金會與總統府等單位的經費挹注（圖4、圖5、圖6），在北溝設置文物陳列室（圖7、圖8），並於1957年正式對外開放。陳列室設有26座展櫃，可以展出大約200件文物，這是故宮文物在臺灣首次公開展示，透過定期更換展品，不斷吸引民眾前往參觀。

檔案瑰寶》從北溝到外雙溪：國立故宮博物院的遷建圖4 北溝文物陳列室建築費用獲亞洲基金會補助
案名：文物陳列室興建工程管理事宜
檔號：0045/500/003
來源機關：國立故宮博物院
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》從北溝到外雙溪：國立故宮博物院的遷建圖5 亞洲基金會支援北溝陳列室建設費用
案名：文物陳列室興建工程管理事宜
檔號：0045/500/003
來源機關：國立故宮博物院
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》從北溝到外雙溪：國立故宮博物院的遷建圖6 北溝文物陳列室爭取總統府經費補助
案名：文物陳列室興建工程管理事宜
檔號：0045/500/003
來源機關：國立故宮博物院
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》從北溝到外雙溪：國立故宮博物院的遷建圖7 北溝文物陳列室整體平面圖
案名：文物陳列室興建工程管理事宜
檔號：0045/500/003
來源機關：國立故宮博物院
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》從北溝到外雙溪：國立故宮博物院的遷建圖8 北溝文物陳列室內部平面圖
案名：文物陳列室興建工程管理事宜
檔號：0045/500/003
來源機關：國立故宮博物院
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

文物存放遠離市區的北溝可以保護文物，但腹地狹小，交通不便，難以發揮展示教育功能。政府為吸引國內外遊客，提議將文物遷往臺北近郊。1960年9月行政院成立「國立故宮中央博物院遷建小組」（以下簡稱遷建小組），在首次會議便決定以外雙溪為新院址，將規劃為文教專區。新館建設經費主要來自美援，總額新臺幣三千萬元，全部用於建築工程。至於建築設計，遷建小組邀請各界競圖後，最終選定黃寶瑜的方案，採用中國傳統宮殿式建築風格，融合現代博物館功能需求，由大壯建築師事務所負責全案設計，主體工程定於1965年竣工。另外，存放文物重要的山洞庫房設計與施工（圖9），由臺灣電力公司負責。作為文物保存的核心設施，新館開山平地工程由軍方協助完成，總體工程進度受行政院督導小組監督，以確保遷建如期完成。

檔案瑰寶》從北溝到外雙溪：國立故宮博物院的遷建圖9 故宮庫房開挖洞口工程
案名：1964農復會照片
檔號：0053/0011/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局　

1965年4月，行政院院會通過新修訂的〈國立故宮博物院管理委員會臨時組織規程〉草案，確定故宮組織架構（圖10）。11月12日，臺北外雙溪故宮新館正式落成，為慶賀國父孫中山百年誕辰，也掛上「中山博物院」的橫額牌匾對外開放（圖11、圖12）。

檔案瑰寶》從北溝到外雙溪：國立故宮博物院的遷建圖10 國立故宮博物院管理委員會臨時組織規程草案
案名：國立故宮博物院組織規程及編制
檔號：0054/3390201/0001
來源機關：總統府
管有機關：國家發展委員會檔案管理局　

檔案瑰寶》從北溝到外雙溪：國立故宮博物院的遷建圖11 總統蔣中正建議將故宮新館取名中山博物院
案名：國立故宮博物院組織規程及編制
檔號：0054/3390201/0001
來源機關：總統府
管有機關：國家發展委員會檔案管理局　

檔案瑰寶》從北溝到外雙溪：國立故宮博物院的遷建圖12 中山博物院橫額懸掛故宮大門以紀念國父百歲誕辰
案名：國立故宮博物院組織規程及編制
檔號：0054/3390201/0001
來源機關：總統府
管有機關：國家發展委員會檔案管理局　

新館的啟用，不僅是故宮在臺灣復院，更成為重要文化地標，吸引來自世界各地遊客參觀。另外，故宮也在院區內修建至善園，仿照古代庭園建築，成為遊客造訪的景點（圖13）。故宮定期舉辦大型展覽，出版多種學術著作，不斷提升文物展示層次與研究的高度，成為全球知名的博物館。

檔案瑰寶》從北溝到外雙溪：國立故宮博物院的遷建圖13 至善園設計圖
案名：故宮博物院倉庫，整修工程，擴建
檔號：0062/0110102/T00001
來源機關：榮民工程股份有限公司
管有機關：國家發展委員會檔案管理局　

北溝與外雙溪時期是故宮在臺灣發展的重要階段，期間文物得以妥善保存，並開始進行系統化整理與研究，為日後文化推廣與學術發展奠定基礎。這段期間的建設與管理，展現工作人員對文物保存的專業與堅持，為故宮遷臺發展以及展望全球，鋪成康莊大道。

2025年，故宮迎來建院百年，從紫禁城到北溝，再到外雙溪，見證歷史文化保存與傳承的堅韌，其館藏與展覽薈萃中華文化深厚底蘊，並為全球文化交流搭建橋梁。國家發展委員會檔案管理局典藏豐富的國家檔案，歡迎透過國家檔案資訊網，探索故宮這座世界級博物館的精采故事。

本文經授權轉自國家檔案局【檔案瑰寶】從北溝到外雙溪：國立故宮博物院的遷建

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