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自由開講》陸委會處理「台灣必歸」的兩難困境

2025/03/21 15:00

◎ 常遇秋

中國外交部長王毅表示，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是『中國台灣省』」，台灣政府要如何接招？這是國人關心焦點。

央視是官媒，隨即宣發「台灣必歸」圖卡，台灣藝人紛紛轉發央視「台灣必歸」貼文。少數台灣藝人為了個人在大陸的演藝事業之發展，配合中共統戰，紛紛轉貼「台灣必歸」圖卡，損害國家主權。

中共官媒《央視》製作「台灣必歸」圖卡，侯佩岑立即轉發央視官方微博發文，表態輸誠中國。（翻攝自微博）中共官媒《央視》製作「台灣必歸」圖卡，侯佩岑立即轉發央視官方微博發文，表態輸誠中國。（翻攝自微博）

台灣政府能做那些積極作為？以杜絕這種「國家認同混淆」的歪風？

陸委會主委邱垂正對此表達「嚴厲譴責」，並呼籲「應」立即停止！然後呢？陸委會主委邱垂正表示，只要是國人，都感到羞恥，將「依規定查處」！規定是什麼？

去年10月對岸軍演時，台灣赴大陸的藝人，也轉發「亮劍」圖卡，陸委會發出新聞稿表示要「給予最嚴厲譴責」，結果呢？只是虛張聲勢！今年呢？

根據民國111年6月修訂的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條第10款：「台灣地區人民進入大陸地區者，不得從事妨害『國家安全或利益』之活動。」

台灣藝人在大陸貼出「台灣必歸」圖卡，是政治表態，但算是妨害「國家安全或利益」之活動嗎？這恐有模糊地帶！這次陸委會表示「加碼」將依法查辦。

陸委會主委邱垂正痛批，部分藝人甘願淪為中共對台統戰樣板，唱和消滅自己國家的表態，是所有中華民國國民無法容忍且感到不齒。（資料照）陸委會主委邱垂正痛批，部分藝人甘願淪為中共對台統戰樣板，唱和消滅自己國家的表態，是所有中華民國國民無法容忍且感到不齒。（資料照）

陸委會如果跳脫「兩岸條例」框架，恐怕要拿出刑法100條。

根據民國113年7月修訂的《中華民國刑法》第100條：「圖破壞國體，…顛覆政府，…處七年以上有期徒刑；首謀者，處無期徒刑。」若依刑法處置，國人將掀起言論自由的論戰！

簡言之，台灣政府對於台灣藝人轉貼中國央視的「台灣必歸」圖卡，陷入兩難困境！

政府如果只是「道德勸說」，恐怕沒有藝人會理會；如果「依法嚴辦」，恐怕又會讓曾活在台灣「白色恐怖」時期的人權鬥士，跳出來與政府對抗！

政府要如何達到兩全其美，既能遏止台灣藝人媚共歪風，又能不造成侵犯人權的疑慮，考驗政府官員的智慧！

（作者為教育人員）

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