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自由開講》中國兩會後的對台政策變化：攻勢升級與法律戰佈局

2025/03/24 17:00

◎ 儀安

表面不變，實質更強硬的對台政策

中國今年的全國人大與政協會議（「兩會」）在對台政策的官方論述上，看似維持既有立場，仍強調「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」、「堅持一個中國原則與九二共識」，以及「推動兩岸經濟文化交流合作」。然而，實際上中國的對台策略已經發生微調，從「防守型」轉為「攻勢型」。

今年中國全國人大與政協會議在對台政策的官方論述上，看似維持既有立場，實際上已從「防守型」轉為「攻勢型」。（歐新社）今年中國全國人大與政協會議在對台政策的官方論述上，看似維持既有立場，實際上已從「防守型」轉為「攻勢型」。（歐新社）

近來，北京更積極地打擊台獨，並強調「反獨」優於「促統」，顯示中國可能在短期內加強對台施壓，特別是在外交、軍事、經貿甚至法律層面。值得注意的是，2025年將迎來《反分裂國家法》頒布20週年，這意味著北京需要對「反獨」成果有所交代，未來可能會有更多挑釁行動。加上2025年是「馬習會」10週年，北京很可能透過接待馬英九等方式，試圖營造台灣內部對統一的支持度。

中國對台打壓從「檯面化」轉向「暗地化」與「法制化」

中國對台施壓的方式正從公開威脅轉向暗中行動與法律戰。近期，美國聯邦機構揭露，中國駭客組織「安洵」（I-Soon）與中國公安部有關，並將台灣外交部、美國國防情報局等機構列為攻擊目標，這顯示中國已經將對台攻擊納入國家行動的一環。此外，有報導指出，中國透過投資帛琉的度假村與土地開發案，試圖動搖台帛邦交關係，這也是北京以經濟手段削弱台灣國際地位的戰略之一。

另一方面，中國對台施壓也日益法制化。2025年2月以來，中國與泰國、汶萊、吉爾吉斯、巴基斯坦等國簽署聯合聲明，要求這些國家公開支持「一中原則」，並附和中國對聯合國2758號決議的不當解讀。這表明北京正試圖透過國際法架構，進一步壓縮台灣的國際空間，並為未來可能的軍事行動尋找所謂「法理基礎」

中國國家主席習近平（右）2月5日在北京會晤吉爾吉斯總統賈帕洛夫，賈帕洛夫表示，吉爾吉斯將在台灣問題上堅定支持中國立場。（路透檔案照）中國國家主席習近平（右）2月5日在北京會晤吉爾吉斯總統賈帕洛夫，賈帕洛夫表示，吉爾吉斯將在台灣問題上堅定支持中國立場。（路透檔案照）

習近平的決策模式與對台策略的危險性

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員甘思德（Scott Kennedy）博士指出，習近平對中國經濟問題的態度可能源自四種可能性：

他不了解實情

他不知道如何解決

他不在乎

他不認為自己有錯

這樣的決策模式也適用於習近平的對台政策。他認為自己是最了解台灣的中國領導人，因此堅信他的對台策略正確，即便台灣多次舉出中國政府的霸凌行徑，他依然充耳不聞，導致兩岸關係進一步惡化

此外，習近平的「面子外交」心理，使他不願對美國讓步，這也解釋了他在台灣議題上的強硬態度。這種做法只會讓中國在國際社會中更孤立，也可能迫使台灣加速強化自身國防與外交策略。

中國對川普政權的錯誤解讀

另一個影響中國對台政策的重要因素，是北京對美國前總統川普（Donald Trump）可能回歸政壇的錯誤判斷。中國內部認為，川普破壞了西方國家對中國的圍堵，使中國有機會擴張國際影響力。此外，川普對烏克蘭戰爭的態度，讓中國誤以為美國未來可能對台灣問題採取類似「放手不管」的策略。

中國對川普（見圖）政權的錯誤解讀，可能讓北京錯估形勢，輕率採取更激進的對台措施。（法新社）中國對川普（見圖）政權的錯誤解讀，可能讓北京錯估形勢，輕率採取更激進的對台措施。（法新社）

然而，這種解讀可能讓中國陷入戰略誤判。首先，台灣問題牽涉美國在印太地區的核心利益，與烏克蘭戰爭的本質不同。其次，川普雖然表面上對中國態度較放任，但他的「美國優先」政策並不代表會對中國讓步，反而可能在經濟和軍事層面加大對中國的壓力。如果北京錯估形勢，輕率採取更激進的對台措施，可能會導致美國更強力的反制，甚至讓中國政權陷入更大的困境。

結論：台灣的應對策略

從今年中國兩會的發展來看，北京的對台政策雖然表面上未變，但實際上更具攻勢且更具計算，特別是在外交與法律戰領域，台灣將面臨更嚴峻的挑戰。因此，台灣除了強化國防外，也應積極透過外交與國際合作，確保自身聲音不被邊緣化，並揭露中國的侵略行為。同時，透過提升國內認知作戰防禦能力，確保台灣人民不受中國錯誤訊息影響，將是維持台海和平穩定的重要關鍵。

（作者為淡江大學戰略事務研究所助理）

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