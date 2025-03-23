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自由開講》沿海地區的樹

2025/03/23 15:00

◎ 楊育如

我的住所不在沿海區域，對海岸一線相對陌生，前陣子當了一回觀光客，到離島地區旅遊，當地的風景及文化固然令我感到新奇及放鬆，但沒想到讓我印象最深刻的，居然是那些被風雕塑到像是比薩斜塔一樣的路樹，跟強到帽子一直要被吹走的海風。

金門海邊榕樹迎風而生，像剃了大平頭的阿兵哥。（資料照）金門海邊榕樹迎風而生，像剃了大平頭的阿兵哥。（資料照）

那是前陣子的事情了，但最近也因為工作關係常去清水區的海邊…風真的很大！每次都被吹得風中凌亂，加了海鹽的髮絲會一條一條黏在臉上，地上的沙子也很容易被吹到眼睛裡，唯有在林子裡面的時候可以稍作喘息，然後就會發現，林子裡的樹幾乎都是單一樹種，一株株都像複製貼上。

讀書時期是讀過，所謂「複層林」不僅可以增加生物多樣性，也能讓林下生態相對穩定，但海岸邊的森林好像再怎麼「複層」，幾乎也只有那幾類樹種，很難像在山上看到的那麼多樣。

被海風吹到很想原地投降的我，絕對不是屬於能在沿海地區存活的「樹種」，能獨當一面、在強風中屹立不搖的耐旱又耐鹽樹種，當時腦海裡能想到的也不超過20種，不多加上時不時還能在造林地上看到菟絲子、被傾倒廢棄物的土地、一包包紅藍白色的垃圾袋被丟在林地，這麼想來，海岸複層林的營造更是相對困難了

我知道每個人的能力有限，或許我現在能做的事，是保證自己不亂丟垃圾、看到強勢外來種就隨手拔除…有效、但不多，或許在這條海岸複層林生態多樣的路上，大家都還有很長的一段路要走

（作者為森林護管員）

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