自由開講》主計長的一番話揭穿藍營的陰謀

◎ 陳啟濃

傅崐萁本來想藉質詢主計長陳淑姿，讓她說出藍營砍的預算，其實只是政府年度經費的九牛一毛，孰料精打細算的主計長，簡明扼要的一些數字，重重的打臉傅崐萁，讓他「雞嘴變鴨嘴」，一時愣住，主計長的一番話，等同是明確的揭穿藍營砍的預算，是想讓國家停擺，可以說是嚴重的竊國。

主計長陳淑姿（左）針對財劃法修法的問題進行答詢，短短1分鐘內端出許多數據「電爆」立委傅崐萁。（圖翻攝自立院ivod）

國民黨立委一直在強調他們砍的預算只是一小部分的國家年度經費，但經過主計長一番的數字說明，讓全國人民更加印象深刻，除了肯定賴清德總統知人善任，任用了對整體國家經費非常有概念的主計長，還能在重要時刻維護政府的經費需要，以及受到國民黨濫砍之後的施政困難。

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經過了國民黨立法院強勢動員的瓜分了中央總預算，讓地方縣市年度經費超額增加後，以及國家為守護國家安全不可缺少的國防經費，加上中央政府年度的總預算本來就有一部分是固定撥給地方政府使用的經常開支，所以等同中央政府能使用的經費，被國民黨立委嚴重的砍掉了37%的年度經費。

關鍵的罩門來了，主計長講如果國防經費不動的話，這句話才是現在問題的關鍵，這也是為何國民黨立委認真表現配合中共演出的核心要點。因為假使國防經費不減，中央政府少了37%的運用經費，但如果砍了國防預算，不僅危害到守護國家安全的國防實力，又會受到美國的質疑，懷疑台灣自己沒有好好防衛國家的決心。所以中央政府面臨進退失據的困境，好比國家被國民黨竊取的危機。

（作者為政治評論員）

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