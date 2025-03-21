自由開講》無所不在的中共大外宣

◎ 衛重華

近期，美國聯邦眾議院正式禁止在國會山莊向各議員辦公室派發由中國共產黨控制的英文版《中國日報》（China Daily），結束了該報在國會長達42年的自動分發機制。此決定由聯邦眾院行政委員會、美中戰略競爭特設委員會等三個委員會的共和黨主席聯合推動，旨在防止中共利用該報進行政治宣傳，影響美國內部輿論。

越南市場發展管理局官網公告，一張臉上疑似畫有九段線的「娃三歲」玩偶圖片，上面打了一個大叉。（翻攝自越南市場發展管理局）

同時，越南政府針對中國外銷疑似有「九段線」宣傳的商品加強了監管。越南市場發展管理局局長陳友靈表示，近期發現中國製造的「娃三歲」系列玩偶印有類似「九段線」的圖案，此舉違反越南法律，影響國家安全與領土主權。因此，越南當局已禁止該玩偶在市場上販售。

請繼續往下閱讀...

此外，中國共產黨長期以來運用多種方式進行對外宣傳，試圖塑造有利於自身的國際形象。自2009年起，中共投入巨資推動「大外宣」計畫，透過官方媒體出海、購買控制海外華文媒體、建立社交帳號等手段，向全球傳播中共的政治觀點。此外，中共還透過招募網紅、購買台灣臉書粉絲專頁等方式，影響台灣年輕族群的輿論傾向。

鑑於中共大外宣的無孔不入，台灣應提高警覺，防範類似宣傳產品進入市場。政府可加強對進口商品的檢查，確保其中不含有損害國家主權或安全的內容。同時，媒體和公民社會也應提升對此類宣傳手法的辨識能力，共同維護台灣的民主與自由。

（作者為軍人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法