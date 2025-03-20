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自由開講》國軍「立即備戰操演」 強化戰備

2025/03/20 10:30

◎ 張亞柔

中共近年來對台軍事威嚇行為日益頻繁，國軍持續觀察共軍演習的關鍵徵候，並於3月17日至21日，針對共軍可能「由演轉戰」的突發狀況，舉行首次「立即備戰操演」，驗證聯合作戰計畫，確保各作戰區部隊能夠隨時從訓練狀態轉換至戰備狀態，快速應對任何突發情勢，強化國軍應變能力。

國軍弟兄全副武裝迅速步下堤防，隨即以岸邊礁石為掩護，與地形合而為一，進入備戰狀態。（記者吳正庭攝）國軍弟兄全副武裝迅速步下堤防，隨即以岸邊礁石為掩護，與地形合而為一，進入備戰狀態。（記者吳正庭攝） 

全軍實兵實地演練 強化戰備

本次「立即備戰操演」與年度「漢光演習」有所不同，漢光演習主要聚焦於台海防衛作戰，而「立即備戰操演」則著重於驗證國軍的戰備部署及應變機動能力，確保部隊在接獲狀況發布後，能夠立即進駐戰術位置，執行作戰整備及狀況處置，以達到「立即出動作戰」的高戰備目標

此次操演將涵蓋陸、海、空三軍部隊，全軍同步進行實兵實地演練，以確保演習的機動性與即時應變能力。操演延續去年漢光演習的「無劇本」模式，讓各級部隊在不確定的情境下進行即時應變訓練，強化指揮管制、情報通聯及戰場應變能力。

漢光演習延長 提升防衛能力

國防部今年延長漢光演習時程，強化國軍的整體戰力。「漢光電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推）延長為14天，而「漢光實兵演練」也將延長為10天9夜，這些調整顯示出國軍對中共軍事威脅的高度重視，並積極透過更嚴密、長時間的演習來提升戰備能力。

台海情勢詭譎多變，面對中共的各種軍事威脅，國軍已做好準備，展現捍衛家園的決心。全體國人應團結一致，支持國軍的各項戰備工作，唯有國軍戰力強大，台灣才能維持和平穩定，確保台灣的民主自由不因中共的威脅而改變。

（作者為自由業）

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