自由開講》大罷免 護民主 救台灣

◎ 林正二

雖然第二階段全台罷免藍委的連署活動已如火如荼地展開，藍營立委居然不知悔改，仍然聯合民眾黨立委否決行政院長卓榮泰提出的總預算與財劃法覆議。這一、兩個月，報章媒體、公民團體與政論名嘴，都已詳盡揭露國民黨立委亂刪、大凍政府總預算，對國家安全、外交運作、經建發展以及人民生活的嚴重傷害，是導致民間團體自動發起罷免藍委運動的原因。日前第一階段已通過罷免35名藍委的提案，為何藍營仍裝聾作啞、視而不見，不願道歉、退回重審總預算與財劃法？



立法院院會12日進行「總預算案」、「財劃法修正案」覆議案表決，藍白立委以61票對綠營51票雙雙否決覆議案。（資料照）

藍委否決行政院的覆議，讓國人更是火大，已為第二階段連署添加柴火，加上前陣子傅崐萁羞辱花蓮良知葉霸老師，葉已簽名連署罷傅，以及藍營一連串抄水表、揭露罷免志工阿美個資等白色恐怖手法又再現，第二階段連署將勢如破竹、無法阻擋。

台灣人民不分黨派、顏色，都非常火大國民黨立委不管國家發展與人民死活，大砍政府總預算，導致國防部難以持續建造潛艦，嚴重衝擊台灣的國防安全；外交部無法向國際社會宣傳台灣艱困的處境，聯合國際抗中保台；衝擊經濟部的能源科技計畫，不利我醫療品質的維護與高科技發展；刨掉台灣文化的根，影響國家認同共識的凝聚；憲法法庭遭癱瘓，嚴重傷害人民的司法保護權；監察院已無法運作，行使憲法職權。

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對人民生活的傷害更是嚴重。行政院五處聯合服務中心已無法運作，民眾必須到台北辦理公務，勞民傷財；衛生單位沒有經費宣傳、籲請民眾打疫苗，影響人民的健康；影響教育部育幼補助費；衝擊衛福部老人照顧、身心障礙行為的輔導方案；影響農業部的農民福利申請作業，如老農津貼的發放，全國消費者食安權益也受害；國人已無每人購買冷氣機3千元的補助費，影響中下階層民眾的購買欲，嚴重衝擊電器廠商的生意；數發部沒有打詐預算，台灣每個月至少會多出1萬多則無人監管的詐騙訊息等罄竹難書。



藍委大砍政府預算，全民受害！國人踴躍響應罷免藍委的連署活動，為未來成功罷免，奠定厚實基礎。（資料照）

此次藍委大砍政府預算，嚴重影響國家發展與人民的生活，全民受害。弱化台灣、社會分裂是中共最喜歡看到的事。如果不罷免藍委，讓立法院恢復正常運作，未來藍營更會變本加厲，對國家、社會做出更大的傷害，癱瘓民選政府的運作、引發社會的對立，將讓中共不費吹灰之力奪走台灣。為了國家安全、維護民主自由生活與個人權益，國人應踴躍響應罷免藍委的連署活動，為未來成功罷免，奠定厚實基礎。

（作者為退休駐美外交人員）

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