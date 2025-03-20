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自由開講》中國恐誤判形勢 引發區域衝突

2025/03/20 17:00

◎ 衛重華

美國國家安全及地緣政治分析師 Brandon J. Weichert 在其個人社交帳號發表「America Declares War Against Itself—And Xi Jinping Plots To Strike」一文，內容大致分析了中國對美國當前內部局勢的評估，以及中國可能趁美國內部分裂之際，在印太地區發動軍事行動的可能性。

美國國安分析師Weichert提醒，中共高層可能認為美國正處於戰略混亂狀態，無力應對中國的擴張，而對南海、釣魚台或台灣發起實質的軍事行動。（美聯社）美國國安分析師Weichert提醒，中共高層可能認為美國正處於戰略混亂狀態，無力應對中國的擴張，而對南海、釣魚台或台灣發起實質的軍事行動。（美聯社）

Weichert 指出中共高層可能認為美國正處於戰略混亂的狀態，誤判美國無力應對中國的地緣政治擴張，因此有可能對南海、釣魚台或台灣發起實質的軍事行動

從中國外交部近日對美國的強硬論述來看，中國戰狼外交恐怕已經失去控制，甚至可能是中國領導層授意的結果。這與 Weichert 的觀點相呼應，顯示中共高層對美國的政策理解有誤，錯誤地認為此時擺出高傲姿態可以逼迫美國退讓。他們甚至可能幻想著完成環菲律賓、再環澳洲的壯舉後，美國會因中國的崛起而退縮，導致不得不拋棄其亞太盟友，進而讓中共可以對周邊海域的主權爭議島嶼發動軍事行動。

中國外交部發言人林劍放話，美國若要打任何類型的戰爭，中方將奉陪到底。（歐新社）中國外交部發言人林劍放話，美國若要打任何類型的戰爭，中方將奉陪到底。（歐新社）

事實上，西方各國並非無法接受中國的崛起，甚至樂於享受中國提供的商品與服務，然而他們無法忽視的是中國無限制地擴充軍備，這與當年引發世界大戰的侵略性國家極為相似。因此，西方世界不得不團結起來，以防範中國的擴張行為，就如同他們支持烏克蘭對抗俄羅斯侵略一樣。這也使得美國在戰略上更可能強化與印太盟友的合作，而非如中共所幻想的撤退。

最後，Weichert 警告，雖然中國領導層可能誤判美國的實力，但這並不代表中國不會貿然行動。他建議國際社會密切關注印太地區的局勢變化，因為未來幾個月內，北京可能會採取更具侵略性的軍事或地緣政治行動。對此，台灣身為可能遭受侵略的國家，務必加強抗敵意識，落實戰備演訓，防止中共藉機製造事端，引發區域衝突。

（作者為軍人）

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