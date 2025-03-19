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自由開講》香蕉價格飆破百元！政府應如何應對？

2025/03/19 10:30

◎ 葉正興

近期香蕉價格飆升，過去平均每斤僅20元，甚至在盛產期時每斤不到10元仍面臨滯銷，而如今，每斤售價已接近百元。同樣的購買量，以前僅需40元，現在卻高達近200元，使得消費者望而卻步，不得不購買者也大喊吃不消。

去年3個颱風重創香蕉產地，目前青黃不接時期，香蕉價格飆升。（資料照）去年3個颱風重創香蕉產地，目前青黃不接時期，香蕉價格飆升。（資料照）

造成香蕉價格飆升的主要原因，是去年下半年多次颱風侵襲產地，嚴重影響蕉樹生長與短期生長的蔬菜不同，香蕉的生長期較長，導致高價狀況持續數月，消費者感受愈發明顯。由於國人對香蕉的接受度極高，即便價格上漲，仍不容易轉向其他替代水果，這反映了「穀賤傷農、穀貴傷民」的經濟學原理。若要快速降低香蕉價格，唯一的方法是大規模進口，但這對因天災導致產量銳減的蕉農而言極不公平。

以目前的成本計算，一甲地的香蕉園種植成本約40萬元，過去每公斤的批發價至少可達20元，使得蕉農一甲地的收入可達60至70萬元，屬於合理報酬。然而，颱風導致蕉樹損害達八成，僅剩兩成可收成，若要達到損益平衡或維持合理報酬，香蕉售價勢必提高。若政府貿然開放進口，導致批發價維持在每公斤20元，蕉農將面臨嚴重虧損，甚至無以為生，長遠來看，這對台灣農業發展不利。

近來，市場上出現關於香蕉價格遭人為哄抬的傳言，有人指責中間商囤貨以操控價格，或批評政府應變不力。然而，事實上，當供給大幅減少且生產成本上升時，即便需求因價格上漲而減少，價格仍難以避免地攀升。此外，香蕉的運輸與倉儲成本高昂，即便中間商想囤積，也需承擔高額的冷藏、品質維護、運輸與銷售風險，並非易事。因此，香蕉價格上揚，主要仍歸因於供需失衡，而非市場操縱

農糧署指出，隨著氣溫回暖，雲林及南投等中部地區冬春蕉產能已恢復，將持續產出。（農糧署提供）農糧署指出，隨著氣溫回暖，雲林及南投等中部地區冬春蕉產能已恢復，將持續產出。（農糧署提供）

在穩定市場價格的措施上，農業部若選擇進口香蕉來壓低價格，恐將進一步打擊蕉農，絕非妥善之策。筆者建議，政府應積極推廣價格較為穩定的替代水果，如當季木瓜、橘子、鳳梨等，培養消費者多元的飲食習慣。隨著氣溫回暖，各類水果即將進入產季，市場選擇增多，自然能有效緩解香蕉價格過高的問題。

（作者為公務員）

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