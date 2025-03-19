民主之盾》台積電赴美與經濟疑美論者

台積電董事長魏哲家與美國總統川普於3月4日共同宣布，未來4年將斥資1,000億美元，於亞利桑那州、華盛頓州、德州與加州，新建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施，以及一間設計研發中心。此刷新美國單筆外國直接投資規模，並為甚囂塵上的經濟疑美論再添柴火！

◎ 王國臣／中華經濟研究院第一研究所助研究員

台積電董事長魏哲家與美國總統川普於3月4日共同宣布，未來4年將斥資1,000億美元，於亞利桑那州、華盛頓州、德州與加州，新建三座晶圓廠、兩座先進封裝設施，以及一間設計研發中心。此刷新美國單筆外國直接投資規模，並為甚囂塵上的經濟疑美論再添柴火！

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台積電董事長魏哲家與美國總統川普3月4日共同宣布，未來4年將對美國加碼投資1,000億美元。（歐新社）

本文以此案例詳加解釋，經濟疑美論的構成三要素──中國崛起、美國棄台與台灣無用。其次再闡述，他們的怠惰，忽視國際政經局勢的改變與科技革命。

一、中國崛起

疑美論者崇拜計畫經濟，並不自覺地投射到台灣。例如：他們指摘，政府未能事先掌握投資細節，更揚言最終需經全體國民同意。殊不知官股僅占台積電的6.4%，故政府需等到董事會，才可知悉確切方案。也正因其不是國營事業，故川普只能威逼利誘，否則如封殺中國國有企業般，逕行出口管制。

經濟疑美論者尚承襲科技自主的迷思，直言護國神山將因此崩塌。問題是，中國外商進出口占比由2018年4月的42.9%，下挫到2024年底的29.2%。據此，外資連續22個月負成長；期間，外商撤廠估計7.9兆人民幣。習近平的自力更生，導致經濟愈趨封閉。故台灣不應藏私，需努力將矽盾相嵌於全球產業鏈。

二、美國棄台

經濟疑美論者的核心論點，即是台灣為美方的棋子，且最終淪為棄子！例如：台積電逐步將先進製程轉移至美國；影響所及，華府將相應削減防禦台灣的意願。對此，美國國務卿魯比歐、美國在台協會處長谷立言緊急聲明，白宮不會放棄對台承諾──反對武力與脅迫改變台海現狀。

針對國內親中陣營散播「疑美論」，美國國務卿魯比歐再次重申，反對以任何強制、脅迫的方式改變台灣的地位。（美聯社）

經濟疑美論者的目的，是阻撓全球反中經貿聯盟的成形。在與魏哲家會商前，川普已相繼與軟銀、OpenAI與蘋果，議定1兆美元的AI投資計畫，預計需要6.4萬顆的高階晶片；這也是川普急於拉攏台積電的關鍵因素。故台灣的支持，將加速民主供應鏈的鋪展，力抗數位威權的擴散。

三、台灣無用

經濟疑美論者，慣常貶抑台灣經貿實力。例如：他們宣稱，台積電赴美將掏空技術。事實上，台灣的冠軍產業不勝枚舉！我國半導體封測囊括近四成的全球市占率；其中，日月光更高居世界之冠，力成、京元、南茂與頎邦也擠進前十強。南亞與華邦，亦穩居動態隨機存取記憶體（DRAM）的前五名。

台灣尚具備豐沛的人力資本。根據瑞士洛桑管理學院（IMD）的統計，台灣的人才準備度高居亞洲第三，僅次於新加坡與香港。台灣高技術人才，還能適應高強度的工作環境；這是其他國家無法比擬。易言之，台灣利基實為堅強的智盾（brain shield）；這是經濟疑美論者刻意忽略之處。



四、經濟疑美論的怠惰

經濟疑美論者疏忽短鏈革命的衝擊。隨科技進步，全球供應鏈愈趨縮短，朝就近生產的方向前進。由此觀之，台積電對美營收高達兩兆美元，占全球比重逼近七成。故魏哲家坦言，赴美投資是回應美方客戶需求，且美國研發中心僅相當於製程良率提升部門，旨在提供高度客製化服務。

台積電對美營收高達兩兆美元，占全球比重逼近七成，赴美投資是回應美方客戶需求。（路透資料照）

經濟疑美論者亦漠視台灣投資暢旺。自2019年啟動台商回台投資行動方案，至今年2月累計吸引333家企業返台，金額累計1.4兆元。2016─2024年，上市櫃公司自中國匯回1.1兆元，是馬英九總統執政時期的六倍。外資與民間投資，亦較馬時期成長1.5倍。因台灣投資胃納量有限，台商需布局全球，以滿足產能。

五、結論

台積電赴美投資，充分展現經濟疑美論的敘事結構──中國崛起、美國棄台與台灣無用，並再次驗證他們的怠惰。尤其是，經濟疑美論者群起獵巫，便表示此屬明智之舉。故工商協進會理事長、和碩董事長，以及台積電前副總經理，相繼公開力挺。國際投行摩根士丹利、高盛與瑞銀，亦給予正面評價。



尚需強調的是，反對經濟疑美論，並不等同親美與台灣經濟光明論。執政團隊正密切關注，美國優先與中國脅迫動向，並擬定因應對策。綜言之，台灣正如同台積電──國際地位愈益提升，前所未有的挑戰亦接踵而來。鑑於台積電的決策魄力，台灣產業結構也需革命性翻轉；此期盼國人共體時艱，並給予支持。

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