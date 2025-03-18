自由開講》加強國安防護網 恢復軍審有其必要

◎ 陳文卿



近年來中國透過各種方式，利誘收買退役軍官甚至將領，滲入軍中各階層竊取各種軍事機密，並吸收現役軍人為其下手。相關案件層出不窮，甚至變本加厲，嚴重危及國家安全，對軍中士氣影響甚大。而這些案件被查獲後，移送司法機關審判結果，或者輕判，甚至無罪，毫無嚇阻警惕效果。

統派立場鮮明的陸軍退役中將高安國涉違反國安法發展組織罪，已被移送高檢署偵辦羈押禁見。（取自高安國臉書）

賴清德總統基於國家安全考量，指示國防部研議恢復軍事審判制度。賴總統當然知道此舉必然會引起在野黨，尤其是親中人士的嚴厲批評。果不其然，藍媒及名嘴們鋪天蓋地罵說是綠色恐怖，甚至危言聳聽說民進黨要恢復戒嚴。但是與其讓中共無所忌憚的持續滲透，加強我們的國安防護網，使其更嚴密並得以防患未然，其實是必要的措施。

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此外，依據國防部的說明，恢復軍事審判制度不僅對平民百姓毫無影響，即使是軍人也是限於觸犯《陸海空軍刑法》有關之軍事犯罪（如違反效忠國家職責罪章等）。也就是說，軍審案件限於「軍人職務上犯罪」。至於軍人的「一般犯罪」案件則仍由司法機關辦理，因此所謂將侵犯人權之說，實屬無稽之談。

另有人說，軍事審判應僅適用於戰時，平時不適用。但是，現在戰爭的型態，早已不僅限於戰場上槍砲的攻擊了，平常的資訊戰、網路攻擊對癱瘓敵方戰力的威脅，可能比真槍實彈的火網交織更可怕！更何況現在中共的軍機、艦艇成天在台灣四周繞來繞去，甚至破壞我們的海底電纜，無人機更是隨時就飛到台灣上空。也就是說，現在已很難區分何時是戰時或平時了。因此國軍必須隨時備戰，而全民的精神武裝更不能一刻稍有鬆弛。

當然，為避免軍事審判有侵犯人權之虞，甚至被誣指為政治迫害，除涉及的軍事機密內容不得公開外，軍事審判之過程，仍必須與司法審判一樣的公開透明。而執行軍事審判的軍法官，除必須具有部隊實務經歷，熟諳軍事機密等級區分外，仍必須具有一般司法官的資格。因此，軍事審判將更嚴謹，但不是更嚴酷。維護國家安全及保障人權，二者都必須兼顧。

（作者為環保服務業）

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