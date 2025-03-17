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矢板明夫觀點》中國吹牛功力 多年來還是沒有長進

看完想起一句話：「這群傢伙，打架從來沒贏過、吹牛從來沒輸過」。3000年前的中國人連鐵器都不會使用，硬說他們做出的東西比現在的高科技還先進，不過是為了突出民族優越感罷了。
矢板明夫

矢板明夫

2025/03/17 17:00

◎ 矢板明夫

今天（0315），我在亞洲週刊雜誌上看到一篇報導，說「中國隱身戰機殲-20、殲-35的塗層耐久性取得了重大突破。」而且，「所使用的技術並非單純依靠現代材料科學，而是從3000年前的絲綢織造技術中獲取靈感。」

亞洲週刊一篇報導，說「中國隱身戰機殲-20、殲-35的塗層耐久性取得了重大突破。」（取自貼文）亞洲週刊一篇報導，說「中國隱身戰機殲-20、殲-35的塗層耐久性取得了重大突破。」（取自貼文）

據說是中國科學家運用古代提花織機原理，研發出新型雷達吸波材料，使隱身戰機表面更加耐用且保持平滑，進一步增強隱身效果。其核心概念來自漢代提花織機技術。提花織機是一種可追溯至3000年前商朝的紡織工具，能透過精密的紗線排列，在布料上編織出複雜的幾何圖案。科學家將此原理應用於隱身材料，開發出「雙面提花」結構，使戰機塗層擁有更強的抗損壓力和隱身能力。

這項技術是由中國航天科工集團公司（CASIC）與天津工業大學的研究人員共同開發的。

報導還說，這種技術相較於美國的F-22、F-35的隱身塗層，「展現多項優勢」。有分析指出，傳統隱身塗層採用分層堆疊方式，在長時間飛行或受外部壓力影響後易退化，美軍隱身戰機的維護成本極高。美國空軍地勤人員平均每3週便需重新噴塗一次隱身塗層，使F-22、F-35的飛行成本飆升至每小時超過6萬美元。

而中國透過「雙面提花」結構解決這一難題，降低了戰機的維護需求與運營成本，使隱身戰機能夠在長時間執行任務的同時，保持穩定的隱身性能。

以上就是這篇報導的概要。看完想起一句話：「這群傢伙，打架從來沒贏過、吹牛從來沒輸過」。3000年前的中國人連鐵器都不會使用，硬說他們做出的東西比現在的高科技還先進，不過是為了突出民族優越感罷了。

中國央視軍事頻道宣稱，該國航太科工技師研磨精度達到5奈米級別，引發網友嘲諷，「手搓曝光機（微影機）不是夢」。（央視影片截圖）中國央視軍事頻道宣稱，該國航太科工技師研磨精度達到5奈米級別，引發網友嘲諷，「手搓曝光機（微影機）不是夢」。（央視影片截圖）

這和前不久，中央電視台吹捧說「中國的技師用手工實現了5奈米的超精密研磨」一樣，會成為全世界的笑柄。

而且，中國航天科工集團的兩任董事長吳燕生、袁潔，這兩年因貪污被中紀委相繼帶走，多名高級主管被一網打盡，現在應該還在清理腐敗幹部吧？

毛澤東的時代，為了吹牛，曾經鬧出「畝產萬斤」的笑話。這麼多年了，中國還是沒有長進。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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