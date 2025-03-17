林修民 半導體看天下》半導體與醜胖子～諾貝爾獎得主的歧視故事

蕭克利這套種族歧視當然引起美國各界的批評，就算是頂著諾貝爾獎的桂冠最後一樣搞到眾叛親離。只是那是美國50年前的發生的故事，而台灣現在竟然還有公開直接取笑他人的外貌、種族為樂。

◎ 林修民

美麗島電子報董事長吳子嘉在15日幫台北市立委許巧芯舉辦的政策說明會，指稱台積電魏哲家董事長是「醜胖子」，說了一次還不夠，其大概自認中立客觀，還繼續補充說明魏董事長比他長得還醜。

國民黨立委徐巧芯辦政策說明會，邀請吳子嘉等人助講，吳竟稱台積電魏董事長是「醜胖子」。（取自徐巧芯臉書）

吳氏自認懂半導體產業，繼續指魏董事長賣掉台積電，同時也順便指控曹興誠沒有阻止魏哲家賣掉台積電。魏目前是台積電董事長，而曹則是聯電榮譽董事長，吳氏同時用人的外貌槓上台灣半導體產業兩個重要人士著實讓人驚嘆。

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吳子嘉自認懂半導體產業，除指魏董事長「醜胖子」，還說他賣掉台積電 。（資料照）

台積電至美設廠究竟是不是如吳子嘉所說被賣掉，筆者專欄已有多篇文章分析，不再贅述。不過歷史上用這種直接對人的外貌或是種族指控的半導體產業故事，小弟倒是聽過，今天就來談談電晶體發明人之一，威廉．蕭克利（William Shockley）的故事。

電晶體發明人蕭克利 曾獲諾獎 毀譽參半

今天成為數位資訊時代最重要的原點（Ground Zero）就是電晶體的發明，因為電晶體是目前晶體電路（IC）的基礎元件，而電晶體就是蕭克利在美國貝爾實驗室與巴丁、布拉頓當初為了取代笨重的真空管所發明的元件。這段過程如果讀者有興趣不妨至圖書館參考天下文化出版的矽晶之火，賴爾登、侯得森著。

電晶體這項當年劃時代的發明，很快就讓蕭克利等三人在1956年得到了學術桂冠-諾貝爾獎。但蕭的為人很快就讓其他兩位共同得主跟他分道揚鑣。

蕭後來自己成了一家公司，由於其電晶體發明人又是諾貝爾獎得主的身分，很快吸引了當時的青年才俊，但由於又是蕭本身的問題，這些追隨他的年輕人很快就體會到甚麼叫有些人只適合遠看的朦朧美，不能靠近相處，紛紛又離開後來成立美國半導體先鋒的公司-快捷（Fairchild）半導體。

離開蕭的人還包括後來創立intel，著名摩爾定律的發明人高登．摩爾與積體電路發明人諾伊斯（也是後來的諾貝爾獎得主）。基本上、只要跟蕭合作過的大概沒有人會不離開、而這些離開的人也被他稱為叛徒。

離開蕭蕭克利的人，還包含英特爾共同創辦人高登．摩爾。 （美聯社檔案照）

50年前美國 蕭克利種族歧視被撻伐

如果只是因為管理技巧不好、或許還不是蕭克利人生後半段名譽盡毀的原因。他最著名人生事蹟除了電晶體發明人身分外，研究不同人種的智商關聯也是其流傳後世的成果之一。

他到處宣稱甚至發表論文指稱黑鬼（Negro）的智商就是比白人低，但他否認他是種族主義者，宣稱他是有科學根據，就跟吳子嘉客觀認為魏董事長就是長的比他醜，所以是一個醜胖子一樣。

50年後台灣 藍營竟公開取笑外貌

蕭克利這套種族歧視當然引起美國各界的批評，就算是頂著諾貝爾獎的桂冠最後一樣搞到眾叛親離。只是那是美國50年前的發生的故事，而台灣現在竟然還有公開直接取笑他人的外貌、種族為樂。

更特別的是、邀請吳氏這種上台公然取笑他人生物特徵的主辦單位，看到邀請來貴賓這樣公然搞歧視，從畫面上主辦人許巧芯不只不以為意、而且還笑得樂開懷，大安區的選民真的需要好好思考這種人究竟適不適合再繼續擔任民意代表。

（作者為科技專欄作家）

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